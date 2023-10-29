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صحيفة تواصل الالكترونية

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منعا لاختراق أجهزتكم .. مختص يحذر أصحاب أجهزة هواوي من هذا الأمر

هواوي ميت 60
جهاز هواوي
أ أ

نصح الخبير التقني سالم الحربي بحذف تطبيق جوجل من أجهزة هواوي على الفور وذلك لما يشكله من خطورة كبيرة على أمان الجهاز.

مستخدمو هواوي:اضافة اعلان


وقال إن مستخدمي "هواوي" تظهر لهم رسالة من وقت لآخر تطالبهم بحذف التطبيق، مشددا على ضرورة حذفه.

وأوضح أنه يجب فرض الإيقاف على التطبيق بالقوة ومن ثم حذفه من مدير الملفات وإجراء عملية مسح للبحث عن الفيروسات وإزالتها.

خطأ تقني:



كما حذر "الحربي" - في وقت سابق - من خلل تقني في تطبيق "سناب شات" يؤدي إلى إغلاق الحساب نهائيا.

وقال إن هذا الخطأ هو اتجاه المستخدم لتعطيل حسابه بشكل مؤقت، لافتا إلى أنه في هذه الحالة سيُغلق الحساب ولن يفتح مجددا.

وأوضح "الحربي" أن هذا الخطأ موجود في نظامي التشغيل "أندرويد" وكذلك IOS.

ميزة جديدة في سناب شات



في وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، وصول ميزة حفظ مقاطع سنابات شات في الملفات الخاصة وبطريقة بسيطة.

وأضاف الرشيد ، في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس ، أنه في حالة مشاهدة السنابات ستتم حفظها في الخاص تلقائيا وسيتم العودة إليها لمدة 24 ساعة في الملفات المحفوظة.

خطوات تفعيل الميزة

وتابع الرشيد، أنه يشترط للاستفادة من هذه الميزة تحديث تطبيق سناب شات لأحدث إصدار.

أما عن خطوات تفعيل الميزة فهي كالتالي:

- الضغط على الاسم ضغطة مطولة
- اختيار إعدادات الدردشة
- الضغط على الاحتفاظ باللقطات




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