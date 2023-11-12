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جوجل تختبر ميزة جديدة لعرض المشاركات من منصة إكس وإنستجرام

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جوجل
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أعلنت شركة جوجل، عن بدء اختبار ميزة جديدة في نتائج البحث الخاصة بها، من شأنها عرض المشاركات من كل من إكس تويتر سابقا وإنستجرام، ومن المحتمل أن تكون الميزة التي يطلق عليها اسم "منشورات من"، في المراحل الأولى من الاختبار، لذلك لم يرها الجميع بعد.اضافة اعلان
 
ويعرض قسم "منشورات من" مجموعة مختارة من التغريدات ومنشورات إنستجرام ذات الصلة، عندما يبحث المستخدم عن استعلام.

فوائد الميزة  الجديدة

 
ومن ضمن الفوائد المحتملة لقسم "المشاركات من" في أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في العثور على مزيد من المعلومات الحديثة وذات الصلة بموضوعات معينة.
وعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم يبحث عن معلومات حول حدث إخباري، فإن قسم "منشورات من" يمكن أن يعرض له تغريدات ومنشورات على إنستجرام من الصحفيين وشهود العيان الذين يقدمون تقارير عن الحدث في الوقت الفعلي.

عيوب محتملة

 
وقد يكون لقسم "المشاركات من" بعض العيوب المحتملة،  فقد يجعل من الصعب على المستخدمين العثور على مصادر موثوقة وجديرة بالثقة للمعلومات، كما قد يؤدي ذلك إلى نشر معلومات كاذبة أو مضللة، إلا أن الميزة مازالت في مرحلة الاختبار وقد تعمل جوجل على معالجة هذه المشكلات.
 
ووفقا لخبراء التكنولوجيا، فإنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان قسم "منشورات من" سيكون إضافة إيجابية أو سلبية لنتائج بحث جوجل، لكن من المهم معرفة طريقة تنفيذ جوجل د لهذه الميزة وكيفية استجابة المستخدمين.
 
 

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