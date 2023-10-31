"ميتا" تخطط لإلغاء هذه الخاصة من فيسبوك وانستجرام

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قالت شركة "ميتا
بلاتفورمز" اليوم إنها ستقدم للمستخدمين في أوروبا خطة اشتراك لاستخدام منصتي
فيسبوك وإنستجرام دون إعلانات امتثالاً للوائح الاتحاد الأوروبي.
وتبلغ تكلفة خطط
الاشتراك الشهرية مستخدمي الشبكة 9.99 يورو (10.58 دولار)، بينما سيتعين على
مستخدمي نظامي أندوريد وآي.أو.إس دفع 12.99 يورو شهريا.
تكلفة خطط الاشتراك
الشهري للاندرويد
وتهدد لوائح الاتحاد الأوروبي بالحد من قدرة ميتا على تخصيص إعلانات للمستخدمين دون موافقتهم والإضرار بمصدر إيراداتها الرئيسي، مما دفع الشركة إلى البحث عن حل يحافظ على إيراداتها ويحميها من المسؤولية.