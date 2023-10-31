الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"ميتا" تخطط لإلغاء هذه الخاصة من فيسبوك وانستجرام

شركة ميتا
شركة ميتا بلاتفورمز
أ أ

قالت شركة "ميتا بلاتفورمز" اليوم إنها ستقدم للمستخدمين في أوروبا خطة اشتراك لاستخدام منصتي فيسبوك وإنستجرام دون إعلانات امتثالاً للوائح الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان


تكلفة خطط الاشتراك الشهري للاندرويد

وتبلغ تكلفة خطط الاشتراك الشهرية مستخدمي الشبكة 9.99 يورو (10.58 دولار)، بينما سيتعين على مستخدمي نظامي أندوريد وآي.أو.إس دفع 12.99 يورو شهريا.
وتهدد لوائح الاتحاد الأوروبي بالحد من قدرة ميتا على تخصيص إعلانات للمستخدمين دون موافقتهم والإضرار بمصدر إيراداتها الرئيسي، مما دفع الشركة إلى البحث عن حل يحافظ على إيراداتها ويحميها من المسؤولية.


الاختيار بين المدفوع والمجاني ينقذ "ميتا"

وقد يؤدي طرح الاختيار بين خطة مجانية مدعومة بالإعلانات واشتراك مدفوع بدون إعلانات إلى تفضيل المستخدمين للخطة الأولى ما يساعد ميتا على الامتثال للوائح دون التأثير على أعمالها من الإعلانات.


تغريم ميتا 390 مليون يورو بسبب "العقد"

وبحسب "رويترز"، غرم مفوض حماية البيانات في أيرلندا شركة ميتا مبلغ 390 مليون يورو في وقت سابق من هذا العام، وتم إبلاغها أنها لا تستطيع استخدام ما يسمى "العقد" كأساس قانوني لإرسال إعلانات للمستخدمين بناء على نشاطهم عبر الإنترنت.

اقرأ أيضا

ساعة شاومي للأطفال
3:52 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

9 ميزات.. شاومي تعلن عن ساعة الأطفال الذكية الجديدة شاومي U1 Pro

تطبيق واتساب
2:10 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

واتساب يتيح إجراء مكالمات جماعية مع أكثر من 30 مشاركا.. طريقة التفعيل

ميتا
2:29 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

لهذا السبب.. "ميتا" تتكبد خسائر بقيمة 50 مليار دولار

رواد الفضاء على سطح القمر
1:50 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

نجاح تجربة علمية تمهد لتكاثر البشر في الفضاء

اقرأ أيضا

تدمّر الثقة.. لا تثق في كل الفيديوهات والصور بسبب هذه التقنية

كيف تحمي معلوماتك الشخصية وتمنع الوصول إليها عبر محركات البحث؟

علامات تدل على قيام شخص بحظرك في واتساب

منعا لاختراق أجهزتكم .. مختص يحذر أصحاب أجهزة هواوي من هذا الأمر

تحذير من خوارزميات سناب شات.. قد تتسبب في إخفاء حسابك (فيديو)

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ميتا 2:29 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

لهذا السبب.. "ميتا" تتكبد خسائر بقيمة 50 مليار دولار

شركة ميتا 9:46 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

عشرات القضايا ضد شركة "ميتا" لأنها تصيب الأطفال بهذا المرض

وسائل التواصل 3:01 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تعرف على أرباح الثلاثة الكبار في عالم التواصل الاجتماعي

انستجرام 6:39 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

انستجرام يعمل على خاصية وميزة جديدة.. تعرف عليها

اقرأ أيضا

أبل وسامسونج
3:44 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

“أبل” تسد الفجوة مع “سامسونج” في مبيعات الهواتف الذكية

ايلون ماسك1
10:11 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

ماسك يخطط لتحويل إكس إلى منصة معاملات مالية لعملائها

شركة ميتا
9:46 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

عشرات القضايا ضد شركة "ميتا" لأنها تصيب الأطفال بهذا المرض

تطبيق زووم
6:36 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

ميزة مهمة تفتقدها خلال المحادثات عن بعد.. تعرف عليها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

غغ88 767
11:09 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. خبراء الطقس يكشفون خريطة الأمطار المتوقعة وتوقيتها بمناطق المملكة

877898908990809
10:48 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"اليوسف": المملكة تعيش أضخم نقلة نوعية في حوكمة أعمال القطاع العام

الهيئة العامة للاحصاء
10:00 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. أسرع وتيرة في 11 عامًا.. نمو الناتج المحلي بالمملكة 8.7% خلال 2022

أهم 10
9:44 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر إجازة مطولة للطلاب ودعم بـ150 ألف ريال من سكني

اختبارات الثانوية
9:03 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بهذا الموعد

التعليم عن بعد1
8:55 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

555 ألف طالب في 3 مناطق يتلقون دروسهم عبر "مدرستي".. ما دور أولياء الأمور؟