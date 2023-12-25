الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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عاجل.. منصة مدرستي: طريقة دخول الطالب الحصص المدرسية 1445

منصة مدرستي
منصة مدرستي
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تتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات في جميع مناطق المملكة، إمكانية الدخول للحصص الدراسية ومتابعة الدروس .

خطوات الدخول للحصص في منصة مدرستياضافة اعلان


- قم بالدخول إلى منصة مدرستي “من هنا“.
- ثم الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.
- إدخال كلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك.
- الضغط على خيار جدول.
- حدد اسم الدرس الذي ترغب في حضوره.
- قم بالنقر على إشارة الحضور بجانب اسم الدرس.
- الضغط على خيار انضمام والانتقال إلى برنامج تيمز.

خطوات الانضمام لمنصة مدرستي


كذلك تتيح منصة مدرستي لجميع الطلاب سهولة الانضمام إلى منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا باتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي: 

- الدخول لمنصة توكلنا . 
- يقوم الطالب بالضغط على خانة تسجيل الدخول. 
- يلزم أن يتم تدوين رقم الهاتف ورقم الهوية بطريقة صحيحة في الخانات الخاصة بهما والتأكيد على صحة تدوينها مرة أخرى. 
- يلزم أن يتم تدوين كلمة السر والضغط على عبارة أنا لست روبوت. 
- يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وكتابة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني. 
- سوف يتم إرفاق رسالة نصية عبر الهاتف تحتوي على كود التحقق وينبغي أن يتم تدوينه في الخانة الخاصة به بشكل صحيح. 
- يلزم أن يتم تدوين كلمة المرور مرتين للتأكيد. 
- يقوم المواطن بعد ذلك بتسجيل الدخول من خلال مايكروسوفت. 
- يلزم أن يتم تدوين البريد الإلكتروني مرة أخرى الخاص بالمستخدم. 
-  الضغط على كلمة التالي. 
- كتابة كلمة المرور ويجب أن تكون قوية لعدم اختراقها. 


10 إجازات رسمية للطلاب


في سياق آخر، كشفت وزارة التعليم عن جدول الإجازات في التقويم الدراسي 1445، والذي بدأ يوم الأحد 20 من أغسطس 2023، وينتهي يوم الأربعاء 9 من يونيو 2024.
ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.
وتبدأ الإجازة المطولة المقبلة السبت 5 يناير 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء 8 من الشهر نفسه.
وستليها إجازة مطولة تبدأ يوم الأحد 24 من شهر شوال 1445، الموافق 3 من مايو 2024.

جدول الإجازات المطولة

وفيما يلي جدول الإجازات المطولة:
- إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.
- إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.
- إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.
- إجازة مطولة - 17 ديسمبر 2203.
- إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.
- إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.
- إجازة مطولة- 2 مايو 2023.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.


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