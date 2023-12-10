عاجل.. "دفعة ديسمبر" .. الأكثر تداولا على حساب المواطن (تفاصيل وتنبيهات)

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تلقى برنامج حساب المواطن العديد من الاستفسارات الخاصة، بشأن دفعة شهر ديسمبر الجاري، وحرص على الإجابة عليها وتوضيح الأمر للمواطنين.





البرنامج يتفاعل مع أسئلة المستفيدين: اضافة اعلان



تنبيهات مهمة من الحساب:



تنبيه مهم:



بدء نزول الدفعة:



وتتضمن التعديلات:



كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



وقال أحد المستفيدين: "إلى الآن ما استلمت الدفعة هذي.. وش المشكلة؟.. معقولة الحين الساعة 3 العصر ؟".ورد البرنامج على ذلك قائلا: "تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر، يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة " من خلال الرابط: ⁦http://urv.ca.gov.sa/urv".كما حرص بعض المستفيدين على توجيه سؤال للحساب بشأن طريقة الاستفادة من المبلغ والتأكد من مدى نزوله من عدمه.وتفاعل البرنامج قائلا: "تم إيداع الدعم المخصص لشهر" ديسمبر " وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية "،وتفاعل البرنامج أيضا مع سؤال أحد المستفيدين بشأن المبلغ المودع وكيف يتم احتسابه، وقال ردا على ذلك: "مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩".وقالت مواطنة : "هل التسجيل في التأمينات يلغي أهليتي في حساب المواطن؟.. الشهر الي فات نزل لي أول مرة واليوم مانزل شيء ماغيرت شيء غير تسجيلي في التأمينات".وردا على ذلك، أضاف الحساب: "في حال وجود دخل لابد من الإفصاح عنه ، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحق سيتم صرف الدعم ، وبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" ديسمبر " وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد".وقال البرنامج في رده على استفسار أحد المواطنين: "في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهل"يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك(دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".في وقت سابق، أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 73 – شهر ديسمبر التي بدأ إيداعها في وقت مبكر اليوم الأحد تشمل الدعم الإضافي.وقال البرنامج ردًا على سؤال بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي".وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.كما قرر تمديد الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.وقرر التوجيه الملكي، تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعموتلا ذلك إعلان حساب المواطن عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.