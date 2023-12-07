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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. كيفية إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور، وفي خلال السطور التالية ستمكنك صحيفة "تواصل" من ذلك.

إمكانية إضافة الزوجة:اضافة اعلان


وأتاح الضمان الاجتماعي المطور إمكانية إضافة الزوجة، كما عملت على تطوير الضمان بشكل كبير من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

كيفية إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور



يتم إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية من خلال الخطوات الآتية:

أولًا الانتقال إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- من القائمة الرئيسية المعروضة يتم اختيار دليل الخدمات.
- الضغط على نظام الضمان المطور.
- الضغط على مربع ابدأ للانتقال إلى المنصة الخاصة للدعم والحماية الاجتماعية .
-  عمل تسجيل دخول عبر رقم الهوية وكتابة الاسم وكلمة السر.
- الدخول على الملف الموحد، ثم اختيار بيانات التابعين.
- اختيار إضافة تابع جديد.
- تحديد نوع التابع وصلة القرابة.
- إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة كاملة.
- الضغط على حفظ البيانات والضغط على إرسال.


شروط الضمان الاجتماعي المطور لإضافة الزوجة:


ر هناك عدد من الشروط لابد أن تكون متوفرة ليتم قبول تسجيل الزوجة في الضمان المطور، وقد عملت الوزارة على تسهيل هذا الأمر من أجل التيسير على المواطنين، ومن هذه الشروط ما يلي:

- ضرورة أن تكون الزوجة لديها الجنسية أو تكون متزوجة من شخص سعودي.
- لابد أن تكون مقيمة بصفة مستمرة ودائمة داخل المملكة.
- ضرورة تقديم المستندات المطلوبة إذا كانت الزوجة أرملة أو مطلقة.
- لابد أن يكون التقديم لطلب الإضافة إلكترونيًا.
- ذكرنا كيفية إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور حيث يتوجب أن يكون التسجيل من خلال موقع الوزارة على الإنترنت، وقد يسَّرت الوزارة هذا الأمر ووضعت له شروطًا ميسرة من أجل مساعدة العديد من الفئات المستحقة للضمان.

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