حملات مكثفة في رمضان.. ضربة قاصمة لتجار السموم و16 إثيوبيًا في قبضة الأمن

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 768 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



ضبط 16 مخالفًا من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم القات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

