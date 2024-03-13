حملات مكثفة في رمضان.. ضربة قاصمة لتجار السموم و16 إثيوبيًا في قبضة الأمن

أ أ
استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 768 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 768
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الحشيش المخدروفي
الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه 2
كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و9100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى
إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضبط
16 مخالفًا من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم القاتوفي
منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على 16 مخالفًا
لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 320 كيلوجرامًا من نبات القات
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.