من الرياض لعسير.. حملات مكثفة لملاحقة مهربي المخدرات بالمملكة

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الخميس، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 420 كيلوجرامًا من نبات القاتففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 420 كلجم من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص..
ضبط شخصين لترويجهما 431
كلجم من القات وفي
جازن، قبضت دوريات الأفواج الأمنية لى مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما 431
كلجم من نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية
بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مُخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة الرياض.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط 6 معدات تستخدم في نقل التربة ، يعمل عليها مقيم من الجنسية اليمنية ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.