الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

من الرياض لعسير.. حملات مكثفة لملاحقة مهربي المخدرات بالمملكة

المديرية العامة المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 420 كيلوجرامًا من نبات القات

ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 420 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص..

ضبط شخصين لترويجهما 431 كلجم من القات

وفي جازن، قبضت دوريات الأفواج الأمنية لى مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما 431 كلجم من نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مُخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة الرياض.
 وأوضحت القوات أنه تم ضبط 6 معدات تستخدم في نقل التربة ، يعمل عليها مقيم من الجنسية اليمنية ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

بعد ضبط 5 محطات وقود.. تعرف على عقوبة المتلاعبين بعدادات محطات البنزين

تحذير من "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ10 مساءً

قبل الشراء لرمضان.. تعرف على أفضل أنواع التمور بالمملكة وأسعارها

عاجل.. بشرى مع اقتراب رمضان.. استقرار في أسعار البصل والكيس الكبير يصل 65 ريالا

عاجل.. مع اقتراب رمضان "شبيه الحري" نوع جديد ينتشر بأسواق المملكة بأسعار تصل 470 ريالا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GHbnT8lXQAAVmlA 8:58 ص الخميس، 29 فبراير 2024

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من أجواء باردة على معظم مناطق المملكة

99-9- 4:38 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

مرتفع سيبيري.. تقلبات جوية بالمملكة وعودة قوية للأجواء الباردة في الرياض

المديرية العامة المخدرات 2:29 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

من حائل لجازان.. ضربات قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 4:26 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

"لهم بالمرصاد".. ملاحقات أمنية للمخالفين ومهربي المخدرات بعدة مناطق