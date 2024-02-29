من الرياض لعسير.. حملات مكثفة لملاحقة مهربي المخدرات بالمملكة

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 420 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط شخصين لترويجهما 431 كلجم من القات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

