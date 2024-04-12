بهجة العيد في الرياض.. فرحة تجمع الكبار والصغار (صور)

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وسط أجواء باعثة على البهجة والسرور، ارتسمت معاني الفرح بعيد الفطر على وجوه المشاركين والحضور في احتفالات العاصمة التي أعدتها أمانة منطقة الرياض لمشاركة المجتمع هذه المناسبة السعيدة.







وعلى امتداد العاصمة توزعت الفعاليات والأنشطة في 13 متنزها وحديقة هي: السويدي، الأمير عبدالعزيز بن عياف، القادسية، المونسية 5، عكاظ، ضاحية لبن، الرائد 1، السنابل، حطين 2، أبي ذر الغفاري، حي الندوة، السعادة، والمركز الإداري بالحائر؛ تحقيقاً لإستراتيجية أمانة منطقة الرياض الهادفة لبناء شراكة مستديمة مع أفراد المجتمع ومشاركتهم جهود الارتقاء بجودة الحياة في المدينة.







وتضمنت الفعاليات عروضاً فلكلورية، وليالي العيد المتلألئة بالزينة والإضاءات، وتجربة الطفل، والألعاب الكرنفالية.







