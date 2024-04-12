الجمعة، 03 شوال 1445 ، 12 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بهجة العيد في الرياض.. فرحة تجمع الكبار والصغار (صور)

فرحة العيد - اطفال
بهجة العيد ترتسم على وجوه الأطفال - ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 وسط أجواء باعثة على البهجة والسرور، ارتسمت معاني الفرح بعيد الفطر على وجوه المشاركين والحضور في احتفالات العاصمة التي أعدتها أمانة منطقة الرياض لمشاركة المجتمع هذه المناسبة السعيدة.اضافة اعلان



 وعلى امتداد العاصمة توزعت الفعاليات والأنشطة في 13 متنزها وحديقة هي: السويدي، الأمير عبدالعزيز بن عياف، القادسية، المونسية 5، عكاظ، ضاحية لبن، الرائد 1، السنابل، حطين 2، أبي ذر الغفاري، حي الندوة، السعادة، والمركز الإداري بالحائر؛ تحقيقاً لإستراتيجية أمانة منطقة الرياض الهادفة لبناء شراكة مستديمة مع أفراد المجتمع ومشاركتهم جهود الارتقاء بجودة الحياة في المدينة.



 وتضمنت الفعاليات عروضاً فلكلورية، وليالي العيد المتلألئة بالزينة والإضاءات، وتجربة الطفل، والألعاب الكرنفالية.



اقرأ أيضا

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار ورياح وصواعق على مكة والرياض و4 مناطق لـ11 مساءً

"العين الساهرة" توجه ضربات موجعة لتجار "السموم" في أول أيام العيد

"ود ورحمة وفوز بالمأمول".. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد بالمسجدين الحرام والنبوي

ليلة العيد.. الإطاحة بـ 7 لصوص و4أشخاص قاموا بعمليات سطو وظهور في محتويات مرئية مخالفة

مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 1445هـ في جميع مناطق المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة المخدرات 9:24 م الأربعاء، 10 أبريل 2024

"العين الساهرة" توجه ضربات موجعة لتجار "السموم" في أول أيام العيد

أمطار غزيرة 7:07 م الإثنين، 01 أبريل 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة والرياض و4 مناطق لـ11 مساءً

المسجد النبوي 1:46 م السبت، 30 مارس 2024

موعد إقامة صلاة التهجد وجدول الأئمة بالمسجد النبوي

أمطار غزيرة 5:02 ص السبت، 30 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة والمدينة و5 مناطق لـ10 مساءً