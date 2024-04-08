أبرزها الحلويات.. عيد الفطر ينعش الأسواق في المملكة

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قبيل دخول عيد الفطر المبارك، تزدحم أسواق المملكة والمراكز التجارية، ومحال بيع الهدايا والإكسسوارات، وعروض الحلويات والملابس والعطورات وألعاب الأطفال، والمفروشات، بالمتسوقين.





عيد الفطر ينعش الأسواق في المملكة اقتصاديًا



أسواق العاصمة المقدسة تشهد كثافة من المتسوقين



ثوب العيد يضفي نوعًا من البهجة على أهالي مكة



أسواق تبوك تشهد حركة شرائية مع قرب حلول عيد الفطر المبارك



إقبال كبير بجازان على شراء حلويات العيد



شراء المنتجات عالية الجودة



حركة تجارية كبيرة تشهدها أسواق الباحة



عيد الفطر ينعش أسواق الجوف



جولات رقابية على منافذ بيع مستلزمات العيد



ومع قرب حلول عيد الفطر السعيد، حيث تشهد الأسواق التي استعدت مبكراً إقبالاً من المتسوقين على مختلف المنتجات، وفي مقدمتها الحلويات التي تُعد إحدى مظاهر الاحتفال بالعيد، وفي مقدمة أطباق الضيافة المقدمة في العيد.وتشهد أسواق العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام قُبيّل حلول عيد الفطر, كثافة من المتسوقين وخاصة على المراكز التجارية ومحال بيع الأثاث و الهدايا والعطورات وصالات عروض الحلويات والملابس والعطورات وألعاب الأطفال والمفروشات وذلك للتسوق استعدادًا للاحتفال بعيد الفطر.ويعد ثوب العيد من أهم المقتنيات التي يهتم بها أهالي مكة المكرمة وجميع مناطق المملكة، التي تعبر عن الفرحة والسعادة والاحتفاء، فمن المحبب في العيد اقتناء كل جديد .وتشهد الأسواق التجارية منذ منتصف شهر رمضان المبارك تزاحمًا ملحوظًا من الكبار والصغار على محال الخياطة الرجالية والمراكز المخصصة لبيع الزي.وفي الأسواق المحلية المخصصة لبيع المستلزمات الرجالية، يصل سعر تفصيل الملابس ما بين 100 ريال إلى 300 ريال.ويصل سعر الثوب إلى أكثر من 200 ريال، بينما الأقمشة الكورية والإندونيسية لا يتجاوز سعرها الـ 100 ريال، بحسب عدد الأمتار التي يحتاجها كل خياط.وشمال المملكة، تشهد أسواق تبوم إقبالًا كثيفًا للمواطنين والمقيمين لشراء السلع الخاصة بعيد الفطر، حيث تجذبهم الأسعار التنافسية والعروض الخاصة التي وضعتها هذه المحال لبعض الأصناف التي تدخل في كماليات الاستعداد للعيد.كما تشهد محال بيع الحلويات بمنطقة جازان هذه الأيام، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك إقبالاً من المواطنين والمقيمين بمنطقة جازان الراغبين في شراء الحلويات بأنواعها ابتهاجًا بالعيد وتقديمها للمهنيين بالعيد السعيد.وتتنافس المراكز التجارية والمحال المتخصصة في بيع الحلويات من توفير الحلويات وتزينها بطرق متعدد وعرضها بأسعار متفاوتة تناسب ذائقة المتسوقين وقدارتهم المادية من خلال المحال التجارية والتطبيقات الإلكترونية.ويُركز المتسوقون على شراء المنتجات عالية الجودة كالشكولاتة السويسرية والفرنسية و البلجيكية و غيرها من أنواع الشوكولاتة العالمية المختلفة والتي تتراوح أسعارها ما بين 240 ريالًا إلى 350 ريالًا للكيلو الواحد ، وبعض الأنواع الأخرى من الحلويات التي تحضى باهتمام شعبي وتتراوح أسعارها ما بين 25 ــ و50 ريالاً ومنها حلويات النارجين وأبو بقرة والحلقوم بأنواعها والبقلاوة والمعمول والحلويات المختلفة التي تتميز بالتنوع والمذاق الخاص كطعم العسل والتوفي والبندق.كما تهتم الأسواق والمحال بتوفير الأواني المختلفة الأنواع والأحجام للمتسوقين لتقديم الحلويات في شكل وميزة تختلف عن غيرها وبأسعار مختلفة تتراوح من 30 ريال وصولاً إلى 180 ريالاً.وفي الباحة، تستقبل الأسواق والمولات التجارية في المتسوقين والمرتادين الراغبين في اقتناء احتياجاتهم ومستلزماتهم من ملابس وكماليات , قبيل عيد الفطر المبارك.وعملت تلك الأسواق والمراكز التجارية على توفير وتجهيز متطلبات متسوقيها من مختلف الأعمار وللجنسين، حيث تشهد هذه الأيام حراكاً اقتصادياً بالمنطقة لتلبية احتياجات العيد .فيما شهدت أسواق منطقة الجوف انتعاشًا في حركة البيع مع اقتراب عيد الفطر المبارك وزيادة الإقبال من المتسوقين الذين يحرص العديد منهم منذ دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على الاستعداد مبكرًا لعيد الفطر وتلبية احتياجات العيد من الملابس والأحذية والهدايا والحلويات وغيرها.يأتي هذا في وقت تواصل فيه وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.وتهدف هذه الجولات للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، بالإضافة إلى التحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفة يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات على المخالفين.