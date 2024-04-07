بالأسواق والمرافق.. الأمانات والمناطق تكثف جولاتها الرقابية مع حلول عيد الفطر المبارك

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مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، كثفت أمانات ومناطق المملكة جولاتها الرقابية على المرافق الخدمية والأسواق.





جولات رقابية على أسواق ومسالخ الرياض



أمانة حائل تكثف جولاتها الرقابية



750 جولة رقابية على أسواق المدينة



رصد المخالفات آليًا من خلال تطبيق "ميداني"



كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، جهودها الرقابية والتوعوية مع قرب عيد الفطر المبارك، لضمان توفير بيئة صحية سليمة بأسواق النفع العام والمسالخ، وبما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسّن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.وأكد فرع الوزارة في الرياض، استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية على أسواق الخضار والفاكهة، واللحوم، والمواشي، والمسالخ؛ خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية في تلك الأسواق بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على أنشطة المختلفة بالأسواق، مثل الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وفق نصوص نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.ونفّذت الفرق الميدانية 15,972 جولة رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، منذ بداية شهر رمضان المبارك؛ أصدرت خلالها 538 إنذارًا، و 391 مخالفة؛ تجاوزت قيمتها الإجمالية 620 ألف ريال، وضبطت 84 مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى حجز 149 رأسًا من الماشية، والتحفظ على مبالغ نقدية يصل مجموعها إلى 100 ألف ريال، إلى جانب ضبط 5 مخالفات تتعلق بأنظمة النقل، وإزالة العديد من المواقع العشوائية المخالِفة.كما أكملت أمانة منطقة حائل، برامجها الرقابية التي تأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك للعام 1445 هـ، بهدف رفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت من خلال تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية، والعمل على خطة رقابية تستهدف الأنشطة التجارية المزدحمة خلال فترة استقبال عيد الفطر المبارك مثل محال تقديم الحلويات والمطاعم والصالونات، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة المهندس سعود آل علي، أن الجولات الرقابية مستمرة لتواكب الفترات التي تمثل ذروة التسوق وتشهد ازدحاماً وإقبالاً كبيراً على المحال والمتاجر التي تعنى بمنتجات العيد مثل الحلويات والمأكولات، إضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية على صالونات الحلاقة الرجالية، والتزيين النسائي التي تزدحم في فترة ما قبل عيد الفطر المبارك ، وذلك وفق خطة رقابية مكثفة تهدف لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والغذائية إضافة إلى رفع نسبة الوعي والرصد لاستيفاء الاشتراطات اللازمة كافة.في الوقت نفسه، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أكثر من 750 جولة رقابية وإرشادية في السوق المركزي للخضار والفواكه خلال شهر رمضان المبارك؛ لضمان توفر الشروط الصحية وتطبيق أعلى معايير السلامة، والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المعروضة.نتج خلالها، ضبط قرابة 1,941 كيلو جرام من الخضراوات والفواكه غير صالحة للاستهلاك، والتخلص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى مصادرة ما يزيد عن 5,067 كيلو جرامات من الضبطيات السليمة وتسليمها لجمعية حفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي، كما رصدت الفرق الإشرافية عددًا من المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة ومخالفة اللائحة التنفيذية.ويواصل فرع الوزارة تكثيف جولاته على مدار الساعة؛ لمتابعة سير الخطة التشغيلية للأسواق، وتنظيم دخول وخروج المستفيدين، مع تهيئة مواقع لشركات الإعاشة في المنطقة المركزية، إلى جانب رصد المخالفات آليًا من خلال تطبيق "ميداني" لتعزيز الرقابة والإسهام في زيادة الكفاءة والدقة؛ مواكبة لخطط وأهداف التنمية المستدامة.