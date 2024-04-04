طقس أيام العيد.. "الحصيني" يُحذر من حالة جوية ممطرة على مناطق المملكة

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حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من حالة مطرية متوقعة تبدأ السبت على مناطق مختلفة من المملكة.



حالة جوية ممطرة تبا السبت وحتى العيد



أمطار وسحب وسيول على مناطق المملكة



أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر



أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الحالة المطرية تبدأ وتستمر حتى أيام عيد الفطر المبارك.وأضاف أن هناك حالة جوية ممطرة من يوم السبت القادم ٢٧ رمضان ١٤٤٥هـ، عبارة عن سحب غزيرة المطر مع فرصة تشكل السحب العملاقة المعروفة بغزارة مطرها ورياحها وحبات بردها.وبين أن السحب الرعدية الممطرة متوقعة من تساقط أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول على جنوب القصيم والبرياض ومكة والمدينة وعسير وجازان وتبوك وحائل.وأشار إلى أن هذه الفترة تعرف بـ "موسم المراويح" أو "الروايح"، أوالسريات و هي سحب رعدية ممطرة، تتكون من السحب العملاقة الكاسرة وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزرة وبردها مطر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم السبت المقبل.