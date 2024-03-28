ما حكم جمع الهدايا ووضع قرعة في توزيعها؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن حكم جمع الهدايا ووضع قرعة في توزيعها.



حكم جمع الهدايا ووضع قرعة في توزيعها:



تأثير التبرع بالدم على الصيام:



الغسيل الكلوي وتأثيره على الصيام:



وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "الجواب الكافي" عبر قناة المجد مفاده حول :" حكم جمع الهدايا ووضع قرعة في توزيعها بين من جلبها".وأوضح الشيخ الخثلان في رده على السؤال أنه إذا كان كل شخص سيقوم بهدية، ثم بعد ذلك سيقومون بعمل قرعة، فلابد أن تكون قيم الهدايا متساوية وإلا فلم يجز ذلك.وفي وقت سابق أجاب الخثلان، على سؤال بشأن حكم التبرع بالدم ومدى تأثيره على صحة الصيام.وكان الشيخ الخثلان قد شنر مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" يتحدث فيه عن الحجامة للصائم هل تفسد الصوم.. وهل يقاس على ذلك التبرع بالدم؟وأوضح الشيخ الخثلان أنه على القول الراجح أن "الحجامة تفسد الصيام".وأضاف أن الحجامة إذا كانت تفسد الصيام فإن الدم الكثير المستخرج لأجل التحليل أيضا يفسد الصيام.كما نبه الشيخ الخثلان أن التبرع بالدم يفسد الصيام أيضا لأنه لا يتبرع إلا بالكثير من الدم للآخرين في غالب الأحيان.أيضا أجاب الشيخ الخثلان، على سؤال بشأن حكم الغسيل الكلوي وتأثيره على الصيام.وأوضح الشيخ الخثلان أن الغسيل الكلوي ينقسم قسمين :" غسيل كلوي دموي- وغسيل كلوي بريتوني".وأضاف أن الإشكال هو الغسيل الكلوي الدموي فهو يفطر الصيام لأنه يضاف للمريض أدوية وأملاح ، حيث يرتفع عنده مستوى السكر بعد الغسيل ما يجعله يشعر بالنشاط، وكأنه قد أكل شيئا.