إذا عمل الإنسان عملاً قبيحًا.. هل يجوز أن يدعو الله بأن ينسى الناس هذا العمل؟

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم الدعاء لمن عمل عملا قبيحا بأن ينسى الناس هذا العمل.



الدعاء بالستر



لم يُخرج الزكاة لسنوات طويلة.. ماذا يفعل؟



كشف الحساب البنكي



إذا عمل الإنسان عملا قبيحا.. هل يجوز أن يدعي الله بأن ينسى الناس هذا العمل؟



- الشيخ د. سعد الخثلان@saad_alkhathlan#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/KzxkZQcYK2 — قناة الرسالة (@alresalahnet) April 24, 2024

وقال الشيخ الخثلان: "هذا الدعاء هو بالمصطلح الشرعي معناه الستر، ولا بأس ان يسأل المسلم ربه أن يستر عليه، ولذلك من الأدعية الواردة عن النبي والتي هي من أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أسالك العفو في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.وأضاف الشيخ الخثلان : "قوله استر عوراتي هو طلب الستر، أن يستره الله في عوراته ولا يفضحه، فالدعاء بالستر أمر حسن"،وفي وقت سابق، أوضح الشيخ الخثلان أن الزكاة دين الله عز وجل على العباد.وخلال جوابه على سؤال شخص لم يُخرج الزكاة لسنوات طويلة، أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الزكاة دين لا يسقط بالتقادم.وأضاف أن من لم يُخرج الزكاة لسنوات طويلة، يجب عليه أن يُحصي ما مضى ويُخرج الزكاة المفروضة عليه.وأشار إلى أنه في وقتنا الحاضر، كشف الحساب البنكي يخدم كثيرًا في هذا الأمر، إذ يمكنه أن ينظر في كشف الحساب البنكي لهذه السنوات وينظر لأقل رصيد لكل سنة، ويخرج زكاته.