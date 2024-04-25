الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يُشرع قضاء قيام الليل في النهار.. وما هي صورة قضائه؟

الشيخ سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن صحة قضاء قيام الليل في النهار.

قضاء قيام الليل في النهار:اضافة اعلان

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا في برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :"هل يُشرع قضاء قيام الليل في النهار؟ ".
وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك جائز طالما كانت عادته هي قيام الليل، فله أن يقضيه شفعا في النهار.
وأضاف أن ذلك يكون مثنى مثنى بمعنى أنه إذا كان يصلي إحدى عشرة ركعة صلى ثنتي عشرة ركعة وإذا كان يصلي سبع ركعات صلى ثمانية كما جاءت بذلك السنة المطهرة.

تأخير الإطعام عن المريض الذي لا يرجى برؤه إلى نهاية شوال:

 أيضا أجاب الشيخ الخثلان، على سؤال يتعلق بحكم تأخير الإطعام عن المريض الذي لا يرجى برؤه إلى نهاية شوال.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع صوتى على حسابه في منصة إكس يقول فيه صاحبه :" ما حكم تأخير الإطعام عن المريض الذي لا يرجى برؤه إلى نهاية شوال؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس في ذلك، حيث إنه يجوز لمن أفطر أياما في رمضان له أن يقضيها حتى شعبان فكذلك في الإطعام، لكن ينبغي بله أن يقيد ذلك في وصيته.

تترك صيام رمضان منذ سنوات:

كما أجاب أيضا الشيخ الخثلان، على سؤال بشأن صحة توبة امرأة تترك فريضة صوم رمضان منذ سنوات.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا أثناء استضافته على قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" امرأة لا تصوم رمضان منذ سنوات.. هل تكفيها التوبة؟".
 وأوضح الشيخ الخثلان أنه من التوبة أن تقضي، لأن الصوم دين في رقبتها، وأنه لابد من قضائه.

اقرأ أيضا

شاهد.. تمساح يقتحم قاعدة جوية أمريكية ويعترض طائرة

للطلاب والأمهات.. أهم النصائح لمذاكرة أكثر إنتاجية

لا يفوتك.."الخثلان" يكشف عن أهم علاج للهم والقلق (فيديو)

تغيرت حياته بعد إسلامه.. قصة القس "مؤمن إبراهيم" الذي يعيش إلى جوار رسول الله

بالأسماء.. تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بجامعة الجوف

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سعد الخثلان 10:20 م الأحد، 14 أبريل 2024

ينوي نهارا صيام الست من شوال.. هل تصح نيته؟

الشيخ سعد الخثلان 8:23 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

يبطل الاعتكاف بخروجه ولابد له من الذهاب للعمل.. ماذا يفعل؟

الشيخ سعد الخثلان 1:55 م السبت، 30 مارس 2024

دعاء العشر الأواخر "مُستجاب".. ماذا قال الشيخ "الخثلان"؟

الدكتور سعد الخثلان 12:11 ص الجمعة، 29 مارس 2024

يدفع الزكاة للفقير على شكل مواد غذائية.. ما الحكم؟