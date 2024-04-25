هل يُشرع قضاء قيام الليل في النهار.. وما هي صورة قضائه؟

قضاء قيام الليل في النهار: اضافة اعلان



تأخير الإطعام عن المريض الذي لا يرجى برؤه إلى نهاية شوال:



تترك صيام رمضان منذ سنوات:



أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن صحة قضاء قيام الليل في النهار.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا في برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :"هل يُشرع قضاء قيام الليل في النهار؟ ".وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك جائز طالما كانت عادته هي قيام الليل، فله أن يقضيه شفعا في النهار.وأضاف أن ذلك يكون مثنى مثنى بمعنى أنه إذا كان يصلي إحدى عشرة ركعة صلى ثنتي عشرة ركعة وإذا كان يصلي سبع ركعات صلى ثمانية كما جاءت بذلك السنة المطهرة.أيضا أجاب الشيخ الخثلان، على سؤال يتعلق بحكم تأخير الإطعام عن المريض الذي لا يرجى برؤه إلى نهاية شوال.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع صوتى على حسابه في منصة إكس يقول فيه صاحبه :" ما حكم تأخير الإطعام عن المريض الذي لا يرجى برؤه إلى نهاية شوال؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس في ذلك، حيث إنه يجوز لمن أفطر أياما في رمضان له أن يقضيها حتى شعبان فكذلك في الإطعام، لكن ينبغي بله أن يقيد ذلك في وصيته.كما أجاب أيضا الشيخ الخثلان، على سؤال بشأن صحة توبة امرأة تترك فريضة صوم رمضان منذ سنوات.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا أثناء استضافته على قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" امرأة لا تصوم رمضان منذ سنوات.. هل تكفيها التوبة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه من التوبة أن تقضي، لأن الصوم دين في رقبتها، وأنه لابد من قضائه.