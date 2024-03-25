الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

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مشكلة مؤرقة.. هذه المشروبات تخلصك من جفاف الحلق في رمضان

جفاف الحلق
ارشيفية
أ أ
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يعاني البعض من الشعور بالجفاف فى الحلق، خاصة فى أيام رمضان وأثناء الصيام، حيث يسبب مشكلة مؤرقة للكثيرين.
لكن توجد مشروبات صحية مستخلصة من الفاكهة الطازجة، تقيك من الشعور بالجفاف.اضافة اعلان
وينصح خبراء التغذية، بتناول أحد هذه المشروبات الهامة والصحية عند الإصابة بجفاف الحلق لأنه عرض يحتاج إلى العلاج الفعال.
موقع business insider نشر تقريرا أوضح فيه بعض المشروبات التي تخلصك من هذا الشعور ومن أهمها:

مشروبات تقاوم جفاف الحلق في رمضان:

1-عصير الفراولة الغني بالفيتامينات والمعزز لمناعة الجسم.
2- عصير التوت الغني أيضاً بعناصر وفيتامينات متعددة
3- الشاي المضاف إليه بعض الأعشاب، مثل النعناع، يساعد على تخفيف أعراض التهابات الحلق وجفافه.
 كما أن له تأثيرات هامة على تعزيز صحة الجهاز التنفسي،له مفعول كبير وهام على تقليل حده التورم والالتهابات والمشكلات الخاصة بالتهابات الحلق
4- شاي البابونج أو البابونج الصافي على مضادات أكسدة وعناصر وفيتامينات صحية تخفف من التورم والالتهابات وتساعد على الالتئام وسرعه الاستشفاء، لذا يعد هذا المشروب أحد أهم المشروبات التي يجب الحرص عليها عند الشعور بجفاف الحلق.
5- مشروب الزنجبيل الصحي الذي يقاوم البرد ويعزز مناعة الجسم ويمنع الإصابة بالمرض ويخلصك من العدوى ومشكلات الجسم المختلف.

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