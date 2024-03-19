نصائح للطلاب لزيادة التركيز في رمضان

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أحيانا قد يواجه الطلاب في شهر رمضان، بعض التحديات خلال ساعات الصيام الطويلة، ويوضح الخبراء، أنه من الصعب الحفاظ على مستويات التركيز والطاقة طوال اليوم.

ويوجه الخبراء مجموعة من النصائح للطلاب للحفاظ على تركيزهم أثناء الصيام وطوال أيام شهر رمضان المبارك.



أهمية وجبة السحور



فترة القيلولة



جدولة بعض المهام



ويؤكد خبراء الصحة، أهمية وجبة السحور، وتحديدا من حيث اشتمال الوجبة على الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الخبز الأسمر أو الشوفان، وكذلك البروتين من الزبادي أو الجبن قليل الدسم.ومن العناصر التي يُنصح أن تحتوي عليها وجبة السحور زيت الزيتون أو الأفوكادو الحصول على دهون صحية للدماغ.كذلك من المهم جدا شرب الكثير من الماء خلال ساعات الإفطار من أهم الإجراءات لمنع الجفاف، الذي يؤثر على التركيز ويسبب الصداع.يمكن أيضا أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار لإنعاش العقل وتحسين اليقظة. وتناول طعاماً صحياً عند الإفطار، وتجنب الإفراط في تناول الطعام لتجنب عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي التي قد تؤثر على التركيز واليقظة".ومن المفيد أيضاً للطلاب جدولة المهام الصعبة خلال الفترات التي يشعر فيها الطالب بأكبر قدر من النشاط، والاحتفاظ بالمهام السهلة في الأوقات الأقل طاقة.