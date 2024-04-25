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إنقاذ تمساح بعد احتجازه 6 أشهر في شبكة الصرف الصحي (فيديو)

تمساح
تماسيح
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تمكن رجال الإنقاذ في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية من إنقاذ تمساح بعد حصار دام ما يقرب من ستة أشهر في أنبوب الصرف الصحي.اضافة اعلان
وقال المنقذ مات كرايكار، إنه تم استدعاؤه من قبل أمن مزرعة "بورت رويال" في هيلتون هيد بعد أن رصد التمساح محاصرًا في شبكة الصرف الصحي.
وأضاف لقناة (WTOC-TV)، أن التمساح كان يسبح على ما يبدو عبر أنبوب الصرف الصحي في أكتوبر، وظل محاصرًا منذ ذلك الحين.
وأوضح أنه "دخل في مرحلة الحرق، وهو ما يشبه السبات بالنسبة للزواحف. وبالتالي، عندما يصبح الطقس أكثر برودة، فإنه سوف يغلق جسمه". 
وتابع: "ومن خلال القيام بذلك، لن يحتاج حقًا إلى تناول الطعام بقدر ما يفعل عادةً خلال فصل الصيف، وأنا متأكد من أنه لا زالت هناك أسماك والسلاحف تأتي من خلال تلك الأنابيب أيضًا، لذا لا يبدو أنه كان يتضور جوعًا بأي حال من الأحوال".
وأوضح أن التمساح تعرض لإصابات طفيفة، بما في ذلك خطمه المتهيج نتيجة الاحتكاك بالشبكة، لكنه سيتعافى تمامًا في البرية.

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