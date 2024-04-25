لم يُخرج الزكاة لسنوات طويلة.. ماذا يفعل؟ "الخثلان" يُجيب

أ أ

قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن الزكاة دين الله عز وجل على العباد.





لم يُخرج الزكاة لسنوات طويلة.. ماذا يفعل؟



كشف الحساب البنكي

وخلال جوابه على سؤال شخص لم يُخرج الزكاة لسنوات طويلة، أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الزكاة دين لا يسقط بالتقادم.وأضاف أن من لم يُخرج الزكاة لسنوات طويلة، يجب عليه أن يُحصي ما مضى ويُخرج الزكاة المفروضة عليه.

وأشار إلى أنه في وقتنا الحاضر، كشف الحساب البنكي يخدم كثيرًا في هذا الأمر، إذ يمكنه أن ينظر في كشف الحساب البنكي لهذه السنوات وينظر لأقل رصيد لكل سنة، ويخرج زكاته.

