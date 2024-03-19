تصل لـ 18 ألف ريال.. "أسعار العود" الأقل والأعلى في المملكة خلال شهر رمضان

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كشف تاجر العود وليد بايونس أحد أوائل بائعي العود في المملكة، عن سوق العود خلال شهر رمضان.



أسعار العود في شهر رمضان:



أثر رائحة العود على الذئب:



وأوضح بايونس خلال حديثه عبر قناة العربية قائلا: "رمضان شهر عبادة وموسم لنشاط العطور والعود والناس تقبل على أنواع معينة في هذا الشهر".وتابع في حديثه: "أغلب الأنواع الدارجة هنا، هي العود الإيراني والماليزي والهندي".أيضا نوه أن بعض أنواع العود أسعارها تتفاوت عن 7500 ريال، والنوع الهندي هو الأغلى قليلا بسبب ندرته، حيث يتراوح سعر الكيلو من 14 إلى 18 ألف ريال.كما أشار بايونس في حديثه إلى هناك نوع الكاتشانج وهو القطع الصغيرة .واختتم حديثه بالقول : "وهذي تنزل قيمة العود والأنواع المصنوعة منه تكون في حدود 4500 إلى 6000 ريال".وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"- تويتر سابقا- مشهدا مذهلا لذئب يحك جسمه في العود بعدما تعرف عليه من رائحته.وأظهر مقطع الفيديو حينها، شخصا يدهن العود في أرضية مجلس وبجواره ذئبان.وبحسب الفيديو، فإنه بعد انتهائه بدأ الذئبان يشمان الأرض وعندما استشعرا رائحة العود أخذا يحكان جسمهما فيه.وتفاعل العديدون من ردة الفعل، حيث علق المتواجدون بالمجلس بالقول: "يا سبحان الله والله شي عجيب".