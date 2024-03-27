يمنع العطش وينقص الوزن.. حساء احرص على تناوله عند الإفطار في رمضان

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يفضل الصائمون تناول الحساء الساخن، الذي يعد من أهم الأطباق على مائدة رمضان عند الإفطار.

ويساعد الحساء الساخن على الشعور بالشبع والامتلاء، وذلك لاحتوائه على العناصر الغذائية الأساسية، وفقا لموقع "Eat This".





فوائد صحية متعددة



نصائح لاختيار الحساء الصحي



1- الشعور بالشبع السريع:تساعد الأطعمة الغنية بالماء، مثل الحساء، على الشعور بالشبع، ومنع الجوع والإفراط في تناول الطعام.2- سعرات حرارية أقل:يُمكن الحصول على المزيد من العناصر الغذائية مقابل سعرات حرارية أقل من خلال تناول الحساء، وبالتالي فهي تساهم في إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.3- مصدر غني بالمغذيات:تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات المضادة للأكسدة A و C والبوتاسيوم، خاصة إذا كان يعتمد على المرق ويحتوي على الكثير من الخضار والفاصوليا.اختيار حساء يعتمد على المرق بدلا من الكريمة، لأنه غنيا بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة.التأكد من احتواء الحساء على مكونات غنية بالعناصر الغذائية مثل الخضار والفاصوليا.قراءة ملصقات المكونات الغذائية للتأكد من محتوى الصوديوم.تجنب شرائه جاهزا وتحضيره بالمنزل.قلل من استخدام الملح.