الأربعاء، 17 رمضان 1445 ، 27 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

يمنع العطش وينقص الوزن.. حساء احرص على تناوله عند الإفطار في رمضان

إفطار إندونيسيا
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يفضل الصائمون تناول الحساء الساخن، الذي يعد من أهم الأطباق على مائدة رمضان عند الإفطار.
ويساعد الحساء الساخن على الشعور بالشبع والامتلاء، وذلك لاحتوائه على العناصر الغذائية الأساسية، وفقا لموقع "Eat This".اضافة اعلان

فوائد صحية متعددة

1- الشعور بالشبع السريع:
تساعد الأطعمة الغنية بالماء، مثل الحساء، على الشعور بالشبع، ومنع الجوع والإفراط في تناول الطعام.
2- سعرات حرارية أقل:
يُمكن الحصول على المزيد من العناصر الغذائية مقابل سعرات حرارية أقل من خلال تناول الحساء، وبالتالي فهي تساهم في إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.

3- مصدر غني بالمغذيات:
تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات المضادة للأكسدة A و C والبوتاسيوم، خاصة إذا كان يعتمد على المرق ويحتوي على الكثير من الخضار والفاصوليا.

نصائح لاختيار الحساء الصحي


اختيار حساء يعتمد على المرق بدلا من الكريمة، لأنه غنيا بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة.

التأكد من احتواء الحساء على مكونات غنية بالعناصر الغذائية مثل الخضار والفاصوليا.

قراءة ملصقات المكونات الغذائية للتأكد من محتوى الصوديوم.

تجنب شرائه جاهزا وتحضيره بالمنزل.

قلل من استخدام الملح.

اقرأ أيضا

يوميًا.. فحص أكثر من 150 ألف وجبة إفطار صائم داخل المسجد الحرام (فيديو)

أسد يهاجم شقيقين ويفترس أحدهما داخل غابة بكاليفورنيا (فيديو)

ماذا يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟ "الفوزان" يُوضح

قصة البحارة المسلم الذي سرق "كولومبوس" منه اكتشاف العالم الجديد (فيديو)

كيف تستغل المرأة المسلمة شهر رمضان؟ "الخثلان" يُجيب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 11:14 م الإثنين، 25 مارس 2024

شاركته في شرب الماء.. لن تتوقع ما أحدثه فيل غاضب في زرافة

ا 2:31 ص الإثنين، 25 مارس 2024

نهاية سعيدة لعامل مسجد مصري .. توفي أثناء توزيع التمر على الصائمين بطريق عام

شرب الماء 12:28 ص الجمعة، 22 مارس 2024

غير قلة شرب الماء.. تعرف على أسباب تؤدي لجفاف الجسم

ا 10:00 م الخميس، 21 مارس 2024

منذ 7 سنوات.. مواطن يكشف مفاجأة عن أرباحه من بيع "السوبيا" في رمضان بالمدينة