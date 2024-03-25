شاركته في شرب الماء.. لن تتوقع ما أحدثه فيل غاضب في زرافة

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أقدم فيل غاضب على مهاجمة زرافة بطريقة مروعة، وذلك حينما حاولت أن تشرب من إحدى برك المياه التي أراد الفيل أن ينفرد فيها بالشرب بمفرده.



فيل يطيح بزرافة:

أسد وزرافة وجها لوجه:





المقطع من شرق أفريقيا فيل ضخم شاهد زرافة تشرب من تجمع للماء فغضب بشدة لرغبته بالماء له وحده مع قطيعه، هجم عليها وغرس أنيابه في بطنها فهربت خائفة وبدت بعض أحشائها تتدلى من بطنها بسبب الطعنة.المقطع من شرق أفريقيا pic.twitter.com/xsD1IWYngI March 25, 2024

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصة "إكس"، لحظة قيام فيل كبير الحجم، بمهاجمة الزرافة أثناء شربها للماء.كما يظهر مقطع الفيديو الزرافة وهي تفتح قدميها لأجل شرب الماء، قبل أن يقوم الفيل الغاضب بمهاجمتها لرغبته في الاستحواذ بالماء.وبالرغم من محاولة الزرافة الابتعاد عن بركة المياه إلا أن الفيل هجم عليها وغرس أنيابه في بطنها.وقد تعرضت الزرافة لجروح بالغة، والتي ظهرت آثارها وهي تجري من مكان تواجد الفيل بعدما عملية الهجوم.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مواجهة فردية لأسد مع زرافة والتي انتهت بهروب الأسد.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "اكس"، هجوم أسد على زرافة والتي لم تستسلم له.وأظهر الفيديو محاولة افتراس الأسد للزرافة من قبل احد أرجلها، حيث وجهت له عدة ضربات موجعة أجبرته فيها على الهروب.