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يصلي القيام ركعتين ركعتين وثلاث ركعات بتشهد واحد.. ما الحكم؟

صالح الفوزان
الفوزان
أ أ
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عن حكم صلاة القيام ركعتين ركعتين وسرد ثلاث ركعات بتشهد واحد.

يصلي ركعتين ركعتين ويسرد ثلاثا بتشهد واحد:

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وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا عبر مقطع صوتي تم نشره على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه:" رجل صلى القيام ركعتين ركعتين ثم صلى ثلاث ركعات سرداً بتشهد واحد؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك جائز وأنه يكون قد جمع بين الأمرين في هذه الحالة تحديدا التي جاءت صورتها من السائل كالآتي:"صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ركعتين ثم سلمت ثم صليت ثلاث ركعات سردا.. هل هذا الفعل يعد وترا بتسع أم بثلاث ركعات؟".

حكم وصل الشفع بالوتر في رمضان:


وفي سياق مشابه أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن مدى صحة وصل الشفع بالوتر في سلام واحد.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته عبر برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه : " ما حكم وصل الشفع بالوتر في سلام واحد؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن وصل الشفع بالوتر في سلام واحد خلال شهر رمضان يكون بخلاف السنة.
وأضاف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر هو الصلاة مثنى مثنى ثم كان يوتر بعدها بواحدة، حيث جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة".


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