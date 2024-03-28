الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يجوز لمن يسافر كثيرًا للعمل أن يُفطر في رمضان؟ "الفوزان" يُوضح

الفوزان
الشيخ الفوزان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم جواز الفطر لمن يسافر كثيرًا للعمل في رمضان.اضافة اعلان

هل يجوز لمن يسافر كثيرًا للعمل أن يُفطر في رمضان؟

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن الذي يسافر طوال العام أولى بالرخصة من الذي لم يذهب إلا مرة واحدة.
وأضاف أن الذي يسافر طوال العام يجوز له الإفطار في رمضان وعليه القضاء عندما يجد وقتًا للراحة من السفر.

ماذا يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟

وأشار إلى أن الشخص إذا كان عاجزًا عن الصيام عجزًا مستمرًا ولا يُنتظر منه استطاعة صوم رمضان مستقبلًا، فإن هذا ما يسمى بالمرض المزمن.

مقدار فدية عدم استطاعة صوم رمضان

وبين أنه في هذه الحالة، يجب على غير المستطيع، أن يفتدي كل يوم بإطعام مسكين، لقوله تعالى: "وعلى الذي يُطيقونه فدية طعام مسكين"، وأن مقدار الفدية أن يُخرج عن كل يوم كيلو ونصفًا من الطعام، مؤكداً أن الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل، خالٍ من الموانع.

اقرأ أيضا

أسوأ سيناريو.. الذكاء الاصطناعي يهدد 8 ملايين وظيفة في دولة أوروبية

ما حكم جمع الهدايا ووضع قرعة في توزيعها؟

"بدر الكبرى" .. يوم الفرقان قاتلت فيه الملائكة وكان الصحابة على عدد أصحاب طالوت

يجمع أموالا لغرض الزواج وحال عليه الحول.. كيف تكون الزكاة؟

"تزيل السموم وتضبط السكر".. وجبة في متناول الجميع على مائدة إفطار رمضان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الفوزان 2:58 م الثلاثاء، 26 مارس 2024

ماذا يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟ "الفوزان" يُوضح

الفوزان 11:07 ص الأحد، 24 مارس 2024

هل يجوز قطع نية الصيام بدون عذر؟ "الفوزان" يوضح

الفوزان 10:52 ص الأربعاء، 20 مارس 2024

امرأة تناولت دواءً ضروريًا وقت أذان الفجر على الطائرة فما حكم صيامها؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان 5:24 م الأحد، 17 مارس 2024

بالفيديو.. "الفوزان" يوضح فضل ومنزلة الصدقة في رمضان