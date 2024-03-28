هل يجوز لمن يسافر كثيرًا للعمل أن يُفطر في رمضان؟ "الفوزان" يُوضح

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كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، حكم جواز الفطر لمن يسافر كثيرًا للعمل في رمضان.
هل
يجوز لمن يسافر كثيرًا للعمل أن يُفطر في رمضان؟وأوضح
في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن الذي يسافر طوال العام أولى
بالرخصة من الذي لم يذهب إلا مرة واحدة.
وأضاف أن الذي يسافر طوال العام يجوز له الإفطار في رمضان وعليه القضاء عندما يجد وقتًا للراحة من السفر.
الإجابات المختصرة🔺— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) March 26, 2024
الحلقة 814
هل يجوز لمن يسافر كثيرا للعمل أن يُفطر في رمضان؟
العلامة الشيخ صالح الفوزان#الإجابات_المختصرة pic.twitter.com/yqYvT5TyQR