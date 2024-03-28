هل يجوز لمن يسافر كثيرًا للعمل أن يُفطر في رمضان؟ "الفوزان" يُوضح

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم جواز الفطر لمن يسافر كثيرًا للعمل في رمضان.





هل يجوز لمن يسافر كثيرًا للعمل أن يُفطر في رمضان؟





الحلقة 814



هل يجوز لمن يسافر كثيرا للعمل أن يُفطر في رمضان؟



العلامة الشيخ صالح الفوزانpic.twitter.com/yqYvT5TyQR الإجابات المختصرة🔺الحلقة 814هل يجوز لمن يسافر كثيرا للعمل أن يُفطر في رمضان؟العلامة الشيخ صالح الفوزان #الإجابات_المختصرة March 26, 2024

ماذا يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟



مقدار فدية عدم استطاعة صوم رمضان



وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن الذي يسافر طوال العام أولى بالرخصة من الذي لم يذهب إلا مرة واحدة.وأضاف أن الذي يسافر طوال العام يجوز له الإفطار في رمضان وعليه القضاء عندما يجد وقتًا للراحة من السفر.وأشار إلى أن الشخص إذا كان عاجزًا عن الصيام عجزًا مستمرًا ولا يُنتظر منه استطاعة صوم رمضان مستقبلًا، فإن هذا ما يسمى بالمرض المزمن.وبين أنه في هذه الحالة، يجب على غير المستطيع، أن يفتدي كل يوم بإطعام مسكين، لقوله تعالى: "وعلى الذي يُطيقونه فدية طعام مسكين"، وأن مقدار الفدية أن يُخرج عن كل يوم كيلو ونصفًا من الطعام، مؤكداً أن الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل، خالٍ من الموانع.