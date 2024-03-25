إذا رأيتُ شخصًا يأكل في نهار رمضان.. هل عليّ تنبيهه؟ "الفوزان" يوضح

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كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، ما يجب فعله عند رؤية شخص يأكل في نهار رمضان.
إذا رأيت شخصًا يأكل في نهار رمضان.. هل عليّ تنبيهه؟وأوضح
في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أنه من رأى مسلمًا يشرب في نهار رمضان أو
يأكل أو يتعاطى شيئًا من المفطرات الأخرى ناسيًا أو متعمدًا وجب إنكاره عليه وتنبيهه.
وبين أن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر، ولو كان صاحبه معذورًا في نفس الأمر، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان.
من
نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه وأضاف أنه إذا كان من أظهر ذلك صادقًا في دعوى
النسيان فلا قضاء عليه؛ لقول النبي ﷺ: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم
صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".
هل إذا رأيت شخصاً يأكل في نهار رمضان أُنبهه؟— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) March 25, 2024
العلامة الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/CgknAN5jib