إذا رأيتُ شخصًا يأكل في نهار رمضان.. هل عليّ تنبيهه؟ "الفوزان" يوضح

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ما يجب فعله عند رؤية شخص يأكل في نهار رمضان.





إذا رأيت شخصًا يأكل في نهار رمضان.. هل عليّ تنبيهه؟



من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه







العلامة الشيخ صالح الفوزان هل إذا رأيت شخصاً يأكل في نهار رمضان أُنبهه؟العلامة الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/CgknAN5jib March 25, 2024

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أنه من رأى مسلمًا يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئًا من المفطرات الأخرى ناسيًا أو متعمدًا وجب إنكاره عليه وتنبيهه.وبين أن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر، ولو كان صاحبه معذورًا في نفس الأمر، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان.وأضاف أنه إذا كان من أظهر ذلك صادقًا في دعوى النسيان فلا قضاء عليه؛ لقول النبي ﷺ: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".