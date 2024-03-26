ماذا يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟ "الفوزان" يُوضح

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن الذي يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام.





ماذا يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟



أوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن الشخص إذا كان عاجزًا عن الصيام عجزًا مستمرًا ولا ينتظر منه استطاعة الصوم رمضان مستقبلًا، فإن هذا ما يسمى بالمرض المزمن.





مقدار فدية عدم استطاعة صوم رمضان







العلامة الشيخ صالح الفوزان ماذا يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟العلامة الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/1jiCdV2RqJ March 26, 2024

وأضاف أنه في هذه الحالة، يجب على غير المستطيع، أن يفتدي كل يوم بإطعام مسكين، لقوله تعالى: "وعلى الذي يُطيقونه فدية طعام مسكين".وبين أن مقدار الفدية أن يُخرج عن كل يوم كيلو ونصفًا من الطعام، مؤكداً أن الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل، خال من الموانع.