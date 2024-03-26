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ماذا يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟ "الفوزان" يُوضح

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن الذي يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام.اضافة اعلان

ماذا يجب على الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟

أوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن الشخص إذا كان عاجزًا عن الصيام عجزًا مستمرًا ولا ينتظر منه استطاعة الصوم رمضان مستقبلًا، فإن هذا ما يسمى بالمرض المزمن.


مقدار فدية عدم استطاعة صوم رمضان

وأضاف أنه في هذه الحالة، يجب على غير المستطيع، أن يفتدي كل يوم بإطعام مسكين، لقوله تعالى: "وعلى الذي يُطيقونه فدية طعام مسكين".
وبين أن مقدار الفدية أن يُخرج عن كل يوم كيلو ونصفًا من الطعام، مؤكداً أن الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل، خال من الموانع.

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