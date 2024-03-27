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يجمع أموالا لغرض الزواج وحال عليه الحول.. كيف تكون الزكاة؟

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، حكم الزكاة في المال الذي يتم جمعه لغرض الزواج وحال عليه الحول.اضافة اعلان

الزكاة في المال المُعد لغرض الزكاة

وقال الشيخ الخثلان: "تجب الزكاة في هذا المال الذي حال عليه الحول، ولو كان  أعده لغرض الزواج، والدين الذي يؤثر على الزكاة هو الدين الحالي، أما الدين المؤجل أو المقسط لا يؤثر".
وتابع الشيخ الدكتور سعد الخثلان : "وعلى هذا له أن يخصم من المبلغ الذي يريد أن يزكيه مقدار القسط الحال إن وجد".

دين يعجز المدين عن سداده:

كذلك أوضح الخثلان حكم مزاحمة بعض الأغنياء للفقراء والمساكين في الزكاة، وقال: "من واقع الاستفتاءات يلاحظ مزاحمة بعض الأغنياء  للفقراء والمساكين في الزكاة بحجة أن عليهم التزامات وديون مقسطة، ولا يحل لهم ذلك ، وقد قال النبي ﷺ {من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر] ..
وتابع الشيخ الخثلان : "والدين الذي يجعل المدين من الغارمين الذين تحل لهم الزكاة إنما هو الدين الحال الذي يعجز المدين عن سداده وربما رفع الدائن شكوى على المدين بسببه، أما الدين المقسط  الذي لم يحل بعد فلا يجعل المدين من الغارمين الذين تحل لهم الزكاة".

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