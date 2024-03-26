ما هي طريقة إخراج زكاة الراتب الشهري؟

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طريقة إخراج زكاة الراتب.
حكم زكاة الراتبوقال الشيخ الخثلان: "من كان لا يدخر من مرتبه شيئا فهذا لا زكاة عليه، وأما من كان يدخر من مرتبه شيئا فإن كان المُدخر يبلغ نصابا وحال عليه لحول فيجب عليه أن يزكيه".
وتابع الشيخ الخثلان: "لكن كيف يزكيه وبعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أضبط ما الذي ادخرته وما الذي صرفته؟ فأقول لذلك عدة طرق كالتالي:
طريقة إخراج زكاة الراتب
- الطريقة الأولى: أن تطلب كشف حساب بنكي لعام هجري كامل وتنظر إلى أقل رصيد وتزكيه.
- الطريقة الثانية: أنك تتخذ تاريخا معينة في السنة ولنفترض مثلا أنه منتصف شهر رمضان وتزكي جميع الرصيد الذي عندك ما حال عليه الحول فأمره واضح، وما لم يحل عليه الحول تنوي به تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة لا بأس به وقد وردت به السنة وقد تعجل النبي ﷺ زكاة عمه العباس".
وختم الشيخ الخثلان بقوله : "وعلى ذلك فلا تنظر لزكاة رصيدك إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى منتصف رمضان تنظر إلى رصيدك وتزكي جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول".
✨ طريقة إخراج زكاة الراتب#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#رمضان #الزكاةpic.twitter.com/969oehS6SV— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) March 25, 2024
حكم الزكاة في الأرض:
وكان الشيخ الخثلان، قد أوضح في وقت سابق ، حكم الزكاة في الأرض التي يملكها المسلم.
وقال الشيخ الخثلان: ""تجب الزكاة في الأرض التي يملكها المسلم في حالة واحدة وهي إذا جزم بنية بيعها في الحال في المستقبل بقصد التربح.
وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان "ما عدا ذلك لا تجب الزكاة في الأرض .. ومن ذلك :
أ- لاتجب الزكاة فيما إذا نوى بناء سكن على الأرض أو عقار لتأجيره ..
ب- لاتجب الزكاة في الأرض إذا تردد مالكها في بيعها أو بنائها أو لم يكن له نية واضحة ..
ج- لا تجب الزكاة في الأرض التي نوى بيعها لغير غرض التربح كأن ينوي بيعها لسداد دينه أو رغبة عنها
وختم الشيخ الخثلان بقوله : "إن نية البيع لايلزم منها نية التجارة، وقد ذكر الله تعالى الأمرين في قوله {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}.
تجب الزكاة في الأرض التي يملكها المسلم في حالة واحدة وهي :— أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) March 23, 2024
* إذا جزم بنية بيعها في الحال في المستقبل بقصد التربح ..
وما عدا ذلك لاتجب الزكاة في الأرض .. ومن ذلك :
أ- لاتجب الزكاة فيما إذا نوى بناء سكن على الأرض أو عقار لتأجيره ..
ب- لاتجب الزكاة في الأرض إذا تردد مالكها في…