ما هي طريقة إخراج زكاة الراتب الشهري؟

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طريقة إخراج زكاة الراتب.



حكم زكاة الراتب



طريقة إخراج زكاة الراتب



وقال الشيخ الخثلان: "من كان لا يدخر من مرتبه شيئا فهذا لا زكاة عليه، وأما من كان يدخر من مرتبه شيئا فإن كان المُدخر يبلغ نصابا وحال عليه لحول فيجب عليه أن يزكيه".وتابع الشيخ الخثلان: "لكن كيف يزكيه وبعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أضبط ما الذي ادخرته وما الذي صرفته؟ فأقول لذلك عدة طرق كالتالي:- الطريقة الأولى: أن تطلب كشف حساب بنكي لعام هجري كامل وتنظر إلى أقل رصيد وتزكيه.- الطريقة الثانية: أنك تتخذ تاريخا معينة في السنة ولنفترض مثلا أنه منتصف شهر رمضان وتزكي جميع الرصيد الذي عندك ما حال عليه الحول فأمره واضح، وما لم يحل عليه الحول تنوي به تعجيل الزكاة، وتعجيل الزكاة لا بأس به وقد وردت به السنة وقد تعجل النبي ﷺ زكاة عمه العباس".وختم الشيخ الخثلان بقوله : "وعلى ذلك فلا تنظر لزكاة رصيدك إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى منتصف رمضان تنظر إلى رصيدك وتزكي جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول".

حكم الزكاة في الأرض:

وكان الشيخ الخثلان، قد أوضح في وقت سابق ، حكم الزكاة في الأرض التي يملكها المسلم.

وقال الشيخ الخثلان: ""تجب الزكاة في الأرض التي يملكها المسلم في حالة واحدة وهي إذا جزم بنية بيعها في الحال في المستقبل بقصد التربح.

وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان "ما عدا ذلك لا تجب الزكاة في الأرض .. ومن ذلك :

أ- لاتجب الزكاة فيما إذا نوى بناء سكن على الأرض أو عقار لتأجيره ..

ب- لاتجب الزكاة في الأرض إذا تردد مالكها في بيعها أو بنائها أو لم يكن له نية واضحة ..

ج- لا تجب الزكاة في الأرض التي نوى بيعها لغير غرض التربح كأن ينوي بيعها لسداد دينه أو رغبة عنها

وختم الشيخ الخثلان بقوله : "إن نية البيع لايلزم منها نية التجارة، وقد ذكر الله تعالى الأمرين في قوله {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}.

