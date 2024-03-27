ما حكم وصل الشفع بالوتر في سلام واحد خلال شهر رمضان؟

أ أ

أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن مدى صحة وصل الشفع بالوتر في سلام واحد.



حكم وصل الشفع بالوتر في رمضان:

حكم كثرة النوم على صحة الصوم:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته عبر برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه : " ما حكم وصل الشفع بالوتر في سلام واحد؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن وصل الشفع بالوتر في سلام واحد خلال شهر رمضان يكون بخلاف السنة.وأضاف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر هو الصلاة مثنى مثنى ثم كان يوتر بعدها بواحدة، حيث جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة".كما أجاب أيضا الشيخ سعد الخثلان، على سؤال بشأن تأثير كثرة النوم على صحة الصيام.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا في مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، يقول فيه صاحبه :" هل كثرة النوم في رمضان تؤثر على أجر الصيام؟".وأوضح الشيخ الخثلان في رده :" أنه إذا لم يؤثر هذا النوم على أداء الواجبات، فإنه لا يؤثر على أجر الصيام".وأضاف أن الصائم لو نام بعد صلاة الفجر ثم قام وأدى صلاة الظهر في جماعة ثم عاد ونام ، فلا بأس بذلك طالما أنه لم يخلّ بالواجبات، حيث يبقى الأمر على الإباحة، ولا يؤثر على أجر الصيام.