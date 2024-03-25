الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

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يكثر من النوم في نهار رمضان.. هل يؤثر على صحة الصوم؟

النوم جوار الموبايل
النوم
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن تأثير كثرة النوم على صحة الصيام.

حكم كثرة النوم على صحة الصوم:

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وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا في مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، يقول فيه صاحبه :" هل كثرة النوم في رمضان تؤثر على أجر الصيام؟".
وأوضح الشيخ الخثلان في رده :" أنه إذا لم يؤثر هذا النوم على أداء الواجبات، فإنه لا يؤثر على أجر الصيام".
وأضاف أن الصائم لو نام بعد صلاة الفجر ثم قام وأدى صلاة الظهر في جماعة ثم عاد ونام ، فلا بأس بذلك طالما أنه لم يخلّ بالواجبات، حيث يبقى الأمر على الإباحة، ولا يؤثر على أجر الصيام.

نعمة بلوغ شهر رمضان وتوجيهات لاستغلاله:


وفي وقت سابق كشف أيضا الشيخ الخثلان، عن عظيم نعمة بلوغ شهر رمضان مع توجيهات لاستغلاله.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه في أول أيام شهر رمضان وهذا الموسم الي يُعد من أهم مواسم الطاعات والتجارة مع الله، وهو موسم عظيم رابح.
وأضاف أن الله تعالى جعله رحمة لعباده المؤمنين، لتُضاعف أجورهم وحسناتهم، وتُرفع درجاتهم، وتغفر سيئاتهم وخطاياهم، وتُعتق رقابهم من النار.
وأكد أن شهر رمضان هو نعمة الله سبحانه وتعالى، امتن بها على عباده المؤمنين، وأنه ينبغي للمسلم أن يغتنم ساعات هذا الشهر، فيما يقربه إلى الله عز وجل، لأنه شهر واحد في السنة وقد سماه الله عز وجل: "أيام معدودات".

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