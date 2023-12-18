الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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وفيات وإصابات.. "الكانتالوب" يثير الرعب في 42 ولاية أمريكية

كنتالوب
كانتالوب
أ أ
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سادت حالة من الذعر في عشرات من الولايات الأمريكية بسبب تفشي حالات من التسمم نتيجة تناول فاكهة "الكنتالوب".

تسمم بسبب الكنتالوب في أمريكا:
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ونقلت وسائل إعلام عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في أمريكا، اليوم الأحد، أن التفشي المستمر لعدوى السالمونيلا المرتبطة بفاكهة "الكنتالوب" أو الشمام مستمر في التوسع.

وأوضحت أنه تم رصد 302 حالة في 42 ولاية ، في حين توفي 4 أشخاص في ولايتي مينيسوتا وأوريغون.

وفي  تقرير لشبكة "سي إن إن" بيّن أن مركز السيطرة على الأمراض أشار إلى أن العدد الحقيقي للمرضى ربما يكون أعلى بكثير.

وأكد أن الحالات قد لا تقتصر على الولايات المذكورة فقط، وذلك لأن العديد من المرضى يتحسنون دون رعاية طبية ومن دون خضوعهم لفحوصات السالمونيلا.

يذكر أن كندا كانت قد أبلغت عن  153 حالة مؤكدة مرتبطة بتفشي المرض في 8 مقاطعات، مع رصد 6 وفيات.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية ووزارة الصحة العامة الكندية، فإن "معظم الإصابات كانت لدى الأطفال الصغار والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وفي التفاصيل أيضا جرى سحب كل كميات الكنتالوب أو الشمام، التي تحمل علامتين تجاريتين من أسواق الجملة، ومن العديد من مراكز التجزئة.

أيضا حثت مراكز السيطرة على الأمراض الشركات والمتاجر على عدم بيع الفاكهة الملوثة، وغسل وتعقيم العناصر التي تلامست معها.

ومن المعروف أن السالمونيلا هي بكتيريا يمكن أن تسبب القيء والإسهال وتشنجات المعدة والحمى، حيث تبدأ الأعراض عادة بعد 6 ساعات إلى 6 أيام من وقت الإصابة.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بالسالمونيلا، لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، بما في ذلك كبار السن والحوامل والأطفال والذين يعانون من أمراض تضعف جهاز المناعة.

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