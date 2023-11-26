خطأ صغير يكلف أمريكية 7000 دولار ثمنًا لـ شطيرة

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وقعت امرأة أمريكية في خطأ صغير غير متعمد، كلّفها أكثر من 7000 دولار كإكرامية، أثناء دفع ثمن شطيرتها في مطعم.





إكرامية 7000 دولار اضافة اعلان



استعادة المبلغ



ونقلت شبكة إن بي سي نيوز عن فيرا كونر القول، إنها طلبت شطيرة في أحد المطاعم، بتكلفة 7.54 دولارًا ولكن عن طريق الخطأ، دفعت إكرامية قدرها 7105.44 دولارًا.دفعت فيرا كونر، باستخدام بطاقة ائتمان بنك أوف أمريكا، ووضعت عن طريق الخطأ آخر ستة أرقام من رقم هاتفها، معتقدة أنها بذلك ستكسب نقاط ولاء في مطعم صب واي. وادعت أن الشاشة لا بد أن تكون قد تغيرت وحوّلت المبلغ إلى إكرامية.واكتشفت الخطأ الفادح، عندما راجعت كشف حساب بطاقتها الائتمانية في نهاية الأسبوع، وقالت كونر لشبكة إن بي سي "عندما نظرت إلى حسابي، قلت يا إلهي، اعتقدت أن هذا الرقم يبدو مألوفًا وبالفعل كان آخر ستة أرقام من رقم هاتفي". وتساءلت "من سيترك إكرامية كهذه؟".بعد الصدمة الأولية، تواصلت مع بنك أوف أمريكا، ولكن تم رفض ادعائها في البداية وقالت "اعتقدت أنه سيكون حلاً سهلاً، ثم حصلت على الرفض من البنك"، مضيفة أن الرسالة لم تحدد حتى سبب الرفض.كما قامت بزيارة مطعم صب واي، للمساعدة في حل هذه المشكلة، لكن أحد المديرين قال إن البنك الذي تتعامل معه سيتعين عليه تسوية مسألة الدفع لها.وقالت "تسمع طوال الوقت أنه يجب عليك استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك بدلاً من بطاقة الخصم حتى لا تحدث هذه الأشياء" وأضافت "أشعر بالغضب من البنك لأنني أتساءل كيف لم يعتقدوا أن دفع مبلغ 7000 دولار في مطعم تبدو عملية مشبوهة".وقال متحدث باسم بنك أوف أمريكا لصحيفة نيويورك بوست "لقد طلبنا من شركة صب واي إعادة الأموال إلى العميل، ويسعدنا أنهم وافقوا على القيام بذلك".