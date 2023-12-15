"انقطاع الراديو عن الأمريكتين".. وهج شمسي "عنيف" يضرب الأرض "

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أطلقت الشمس وهجا شمسيا وُصف "بالوحشي" و "العنيف" وتم وضعه من الفئة X، وهو الأقوى منذ سنوات.
توهج شمسي:
تسبّب هذا التوهج في انقطاع موجات الراديو القصيرة بشكل عميق فوق قارتين على الكرة الأرضية (أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية) حسب موقع SpaceWeather.
في وقت سابق، حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من العواصف المغناطيسية الأرضية، التي قد تعطل الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية، والعواصف الجيومغناطيسية.
وذكرت صحيفة اندبندنت ، أن سلسلة من الانفجارات على سطح الشمس، قد تتسبب في حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية على الأرض، تؤدي إلى انقطاع الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية.
سلسلة من الانفجارات:
وأضافت الصحيفة ، أن سلسلة من الانفجارات على سطح الشمس تؤدي إلى ظهور الشفق القطبي الشمالي "وربما الشفق القطبي أيضًا" بحلول يوم الثلاثاء، مع تعطيل خدمات الراديو والأقمار الصناعية.
من جانبه، أوضح عالم الفلك الأمريكي توني فيليبس لموقع سبيس ويزر: "اندلع خيط مغناطيسي متصل بالبقع الشمسية في 24 فبراير، ما أدى إلى سلسلة من ردود الفعل التي قد تؤدي إلى عاصفة مغنطيسية أرضية على الأرض".
وأضاف: "أدى انفجار البقع الشمسية إلى إطلاق وهج شمسي طويل الأمد من الفئة (إم متوسط الكثافة)، وأدى الإشعاع الناتج عن هذا الانفجار بسرعة الضوء ليصل إلى الأرض في أقل من 10 دقائق ويعطل الاتصالات في البحر لمدة ساعة تقريبًا".
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