هل يجوز وضع أموال "فاقد الأهلية" في وقف؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن كيفية التصرف في أموال فاقد الأهلية.



التصرف في أموال فاقد الأهلية:

حكم شراء السلعة عبر المواقع واختيار الدفع نقدا عند الاستلام:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته عبر برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه : " هل يمكن التصرف في أموال فاقد الأهلية بجعلها في الوقف مثلا؟".وأوضح الشيخ الخثلان في جوابه أنه لا يجوز لهم التصرف في ماله إلا على النفقة عليه أو على من تلزمه نفقتهم إذا كان يوجد من زوجة وأولاد.وأضاف أيضا أنه يزكّى هذا المال أي تخرج زكاته، وإن أمكن استثمار ماله في مجالات قليلة المخاطر فلا بأس في ذلك.كما أجاب أيضا الشيخ الخثلان على سؤال يتعلق بحكم حكم شراء السلعة عبر المواقع واختيار الدفع نقدا عند الاستلام.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا على قناة المجد بأنه:" انتشر مقطع فيديو يقول فيه صاحبه إن شراء السلعة عبر المواقع واختيار الدفع نقدا عند الاستلام لا يجوز لأنه بمثابة بيع الدين بالدين.وأوضح الشيخ الخثلان في رده على هذا الحكم المنتشر بأنه غير صحيح مبينا أنه لا يعد في حكم بيع الدين بالدين.وأضاف في رده أنه في هذه المسألة يقوم الشخص بمدر د طلب ويقوم المندوب بإيصال السلعة وهنا تكون حالة العقد بين الطالب والمندوب هذا يقدم السلعة وهذا يدفع المبلغ.