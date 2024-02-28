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يضع جدولا لأعمال الطاعات في رمضان.. هل يعتبر ذلك من إدارة الوقت؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على حكم وضع جدول لرمضان، لأجل أعمال الطاعات في الشهر المبارك.اضافة اعلان

حكم وضع جدول لرمضان:


وأوضح الشيخ الخثلان من خلال مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أن هذا من الأمور الحسنة والمستحبة، وهو أيضا من حسن تدبير وإدارة الوقت.
وأضاف أن السلف كانوا يفعلون ذلك ويستحبونه ويسمونه المشارطة، وهو ما يعرف بمشارطة النفس أو محاسبتها.
وضرب الشيخ الخثلان مثلا على حسن ترتيب الوقت ووضع آلية له، كأنْ يقول المرء مثلا أنه سيختم القرآن ثلاث مران، فهذا يعني أنه سيختم مرة كل عشرة أيام.

حكم التهنئة بشهر رمضان:


وفي وقت سابق أوضح أيضا الشيخ سعد الخثلان حكم التهنئة بشهر رمضان المبارك.
وقال الشيخ الخثلان: "لا بأس بالتهنئة بشهر رمضان، وهي مأثورة عن بعض السلف، والتهنئة من العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة، ثم إن المسلم يُهنأ بما يسره، ولا شك أن المسلم يسر ويغتبط بنعمة الله عليه ببلوغ هذا الشهر المبارك، شهر الخيرات والبركات، وشهر رفعة الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات".
واختم الشيخ الخثلان حديثه يف مقطع الفيديو بقوله: "أهنئكم جميعًا بهذا الشهر المبارك، وأسال الله تعالى أن يتقبل منا جميعًا صيامه وقيامه وأن يوفقنا لأن نعبده كما يحب ويرضى".


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