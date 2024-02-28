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الخثلان: الأفضل في مثل هذه الحالة أن يقلب المصلي الفريضة إلى نافلة

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
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بيّن الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية الحكم في حق شخص صلى بين الأذان والإقامة، وعقب صلاته تبين له أن صلاة الجماعة لم يتم إقامتها بعد.اضافة اعلان

حكم من صلى ولم تقم صلاة الجماعة:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" صلى بين الأذان والإقامة ظنًا منه أن الجماعة انتهت من الصلاة.. ما حكم صلاته؟".
وأجاب الشيخ الخثلان أن صلاته صحيحة لأنها مكتملة الأركان، لكن الأفضل أنه إذا علم وهو في الصلاة أن صلاة الجماعة لم تقم قلب صلاته إلى نافلة ولحق بالجماعة.
وأوضح أيضا أن صورة ذلك أن الشخص يكون قد دخل في الصلاة وبعد وصوله للركعة الثانية سمع إقامة الجماعة فإنه يقلب صلاته إلى نافلة ويسلم ويلحق بالجماعة لينال الأجر، وكذلك إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فإنه يحولها إلى نفل مطلق ويلحق بالجماعة.

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