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امرأة تناولت دواءً ضروريًا وقت أذان الفجر على الطائرة فما حكم صيامها؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم صيام من تناولت دواءً ضروريًا وقت أذان الفجر على الطائرة.اضافة اعلان

امرأة تناولت دواءً ضروريًا وقت أذان الفجر على الطائرة فما حكم صيامها؟

وأوضح في مقطع منشور على حسابه في منصة إكس، أن هذه المرأة إذا تناولت الدواء في وقت الاحتياط أي ما قبل أذان الفجر فليس عليها شيء.
وأضاف أنها إذا تناولت الدواء بعد أذان الفجر فإنها تقضي هذا اليوم، مبينًا أن لابد للمسلم أن يكون له وقت احتياط لا يتناول فيه أي شيء قبل أذان الفجر.
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "كنا في الطائرة، وأعلن قولهم حان الآن موعد الإمساك عند دخول الفجر وذلك في رمضان، وكانت معي أختي لم تعلم بدخول الفجر، وكان لديها نوع علاج ضروري لصحتها، كانت تأخذه قبل الفجر بشيء يسير من الوقت، فتناولته بسرعة وشربت بعده ماء، فما حكم صيامها".

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