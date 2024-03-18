بخطوات بسيطة.. طريقة عمل "المفطح" أشهر أكلات المملكة في رمضان

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مع أيام وليالي شهر رمضان المبارك تتميز موائد المملكة والمأكولات الخليجية بطعمها اللذيذ والمميز.





طريقة عمل "المفطح" أشهر أكلات المملكة



مكونات المفطح السعودي



طريقة عمل المفطح السعودي

المكونات







مكونات الأرز



خطوات تحضير المفطح السعودي



طريقة عمل الأرز



واستعدادًا للإفطار الرمضاني، تحرص ربات البيوت على عمل المفطح السعودى، وهى واحدة من الأكلات المرتبطة بالولائم وحفلات الزفاف الكبيرة ويحضر بشكله التقليدى بخروف كامل مع أرز بالبهارات.وقوام المفطح من اللحم والأرز كثير من البهارات، مثل الزعفران، والفلفل الأسود، وبهارات أخرى يمكن إضافتها أيضًا، بالإضافة إلى قليل من الثوم، ومن ثم يضاف إليها المكرونة المسلوقة وإن أمكن يتم تزيينها بالبيض المسلوق.عود قرفة2 ورقة غار5 فصوص ثوم2 فلفل أخضر مقطع2 كيلو من لحم الخروفربع ملعقة صغيرة قرنفلملعقة صغيرة بهارات مشكلة2 بصلة كبيرة وتقطع لأرباعربع ملعقة صغيرة فلفل أسودملعقة صغيرة من الزعفرانربع ملعقة صغيرة من الكزبرةنصف ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.نصف ملعقة صغيرة من حبوب الحبهان.4 أكواب أرز بسمتي.ملعقة كبيرة من السمن.2 ملعقة كبيرة من دهن الضأن4 أكواب ماء بصلة كبيرة مفرومة ناعم.نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونةنصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.نصف ملعقة زعفران منقوع في ربع كوب من ماء ملح وفلفل أسود.1 - يجب وضع كمية كبيرة من الماء مضاف عليه الثوم والفلفل الأخضر والحبهان والبصل وورق الغار والكزبرة والقرنفل والقرفة، داخل وعاء على نار متوسطة، وترك الماء حتى يغلى.2 - وفى الخطوة الثانية، يجب إضافة اللحم والزعفران والفلفل الأحمر والبهارات والفلفل الأسود والثوم البودرة في الوعاء وتركه على النار حتى ينضج اللحم.3 - وبعد تنفيذ الخطوات السابقة، يجب إضافة الملح وتركه حتى يغلي ثم رفع اللحم من المرق ووضعه في صينية داخل الفرن على درجة حرارة 300 حتى يأخذ اللحم اللون الأحمر.4 - يجب وضع كمية قليلة من الزيت في وعاء، ثم وضع الوعاء في الصينية وتغطية الصينية بورق قصدير، وتسخين قطعة فحم ووضعها في الزيت ثم تغطية الصينية.1 - نذيب السمن والدهن على نار متوسطة، مع إضافة البصل وتقليب المكونات مع إضافة الفلفل الأسود والقرفة والحبهان والملح، مع التقليب.2 - إضافة الأرز ثم مرق اللحم مع التقليب حتى يغلى، في هذه الحالة يجب تخفيض النار، وتغطية الوعاء حتى ينضج الأرز.3 - يجب تصفية الزعفران وتوزيع ماء الزعفران على الأرز، ووضع كمية قليلة من الزيت في الوعاء وتغطيته، ثم تسخين قطعة فحم ووضعها في الزيت، مع تغطية القدر، ثم يقلب جيداً عند التقديم في طبق وتغطيته بقطع اللحم.