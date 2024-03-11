قراءة القرآن في رمضان أفضل في المسجد أم البيت؟ "الفوزان" يوضح (فيديو)

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أفضلية قراءة القرآن في شهر رمضان في المسجد.





قراءة القرآن في رمضان أفضل في المسجد أم البيت؟



رسالة إلى المسلمين في استقبال شهر رمضان



وفي مقطع فيديو على منصة "يوتيوب"، أوضح الفوزان أن قراءة القرآن سواء في المسجد أم في البيت، كلها خير للمسلم.وأضاف أن كلا الأمرين خير، لكن الأفضل قراءة القرآن في المسجد، وذلك اقتداء بالسلف الصالح، الذين ورد عنهم في الأثر أنهم كانوا يحضرون للمساجد ويقرؤون القرآن ويقولون: "نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا".وفي وقت سابق، وجه الفوزان رسالة إلى المسلمين في استقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات، وتفتح فيه أبواب الجنان لأصحاب الطاعات، والتائبين من الذنوب والسيئات.وبين أن رمضان شهر تُصفّد فيه الشياطين، ويتيسر للمؤمنين الخير والأعمال الصالحات، فلا تستطيع الشياطين أن تصد المسلمين عن فعل الطاعات، ولا تجرهم إلى الشهوات والمخالفات، كما كانوا يفعلون قبل دخول شهر رمضان.