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يفرد الجمعة بالصوم في صيام الست من شوال لأنها يوم إجازته.. هل يصح ذلك؟

الدكتور سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن صحة إفراد يوم الجمعة بالصوم لأنها توافق يوم إجازة لمن يريد صيامها.اضافة اعلان

إفراد يوم الجمعة بالصوم:


وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر يقول فيه صاحبه :" هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم في صيام الست من شوال لأنه يوافق يوم إجازتي؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك لا بأس به إذا كان صومها لموافقة يوم إجازتك، لكن صومها لكونها يوم جمعة فلا يصح إفرادها بذلك.

حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الإثنين:


وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الخثلان، عن حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الإثنين والخميس.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأمر في كيفية صيام الست من شوال واسع، فإن شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة وجمعها مع الأيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر.
وبين أن صائم الست من شوال يرجى له أن ينال أجر صيامها مع صيام الإثنين والخميس والأيام البيض.

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