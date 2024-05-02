قفز وافتراس.. نمر يتجول بحرية في مطار شهير بالهند ويثير الرعب

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سادت حالة من الذعر في مطار راجيف غاندي الدولي الذي يقع بمدينة حيدر أباد جنوبي الهند.



نمر يتجول في مطار هندي:

نمر يهاجم هنودا:

وأفاد موقع "ذا تايم أوف إنديا" أن النمر قفز فوق سياج المطار، قبل يومين، وأنه تم الإبلاغ عن الواقعة وإطلاق أجهزة الإنذار.وفي التفاصيل يعتقد أن النمر لا يزال رابضاً في مبنى المطار، ما دعا المسؤولين، بعد إبلاغهم بالحادثة، إلى تركيب قفص في محيط المطار للقبض عليه.وذكر أحد المسؤولين أن سلطات المطار زودتنا بلقطات شاشة من كاميرات المراقبة تؤكد وجود نمر.وأوضح أن النمر أنشأ موطنه داخل المساحات الخضراء الواسعة، التي تمتد على مساحة تزيد على 5 آلاف فدان.أيضا من المحتمل أن يكون النمر يفترس الخنازير البرية في مباني المطار أو الكلاب الضالة في المنطقة المجاورة.كما نوه المسؤول الهندي أنه بالرغم من جهودنا ظل بعيد المنال، ونأمل أن يثبت القفص فعاليته، وإلا فقد نستخدم المهدئات لتخدير النمر ونقله.وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب لمجموعة هنود يحاولون الإمساك بنمر طليق في أحد الشوارع مستخدمين العصي.وأظهر الفيديو النمر يخرج من أحد المباني بينما ينتظره عدد من الرجال وبأيديهم العصي، حيث قفز النمر على أحدهم وحاول افتراسه بينما تناوب الرجال على ضربه من كل اتجاه.وعلق بعض النشطاء، أن الرجال ضربوا بعضهم البعض بالعصا أكثر من ضربهم للنمر الطليق، حتى تمكن النمر من الفرار منهم والرجوع مرة أخرى للمبنى دون الإمساك به.