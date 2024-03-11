هل التبغ يفسد الصيام وما الفرق بينه وبين البخور؟ الخثلان يجيب

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن التبغ يفسد الصيام في شهر رمضان.



التبغ يفسد الصيام



الفرق بين التبغ والبخور





بيان المحكمة العليا

من جهتها، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن غداً الاثنين غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

( بيان من الديوان الملكي )

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي :

القرار رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 10 / 3 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 179 / هـ ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الاحد 1 / 8 / 1445هـ الموافق 11 / 2 / 2024م هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد الأثنين 1 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 11 / 3 / 2024 م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،، #سعد_الخثلان⁩ #فتاوى_الخثلان⁩ #درس_الخثلان⁩ #الشيخ_الخثلان⁩ #يستفتونك⁩#فتوى⁩#الجمعية_الفقهية_السعودية⁩

الشيخ أ/د/سعدالخثلان يتحدث عن التبغ (الدخان)هل يفسدالصيام-والفرق بينه وبين البخور

القاه في#ندوه_الشيخ_عبدالله_العقيل_رحمه_الله⁩#رتويت pic.twitter.com/HZzaa1Bfq6 — ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله (@ibnaqeel_n) April 6, 2022

وأضاف الشيخ الخثلان: "التبغ هو دخان مصحوب بمواد، مواد أخرى مركزة مع هذا الدخان، فهي بمجمعها تفسد الصيام.وواصل الشيخ الخثلان بقوله : "هناك فرق بين التبغ وبين البخور، فالبخور مجرد دخان، ولكن التبغ دخان مصحوب بمواد مركزة موضوعة فيه، ولو كان مجرد دخان لما حصل به الإدمان للمدخنين".وتابع الشيخ الخثلان: "إذن التبغ يفسد الصيام بسبب مصاحبته لهذه المواد وعلى رأسها مادة النيكوتين، وعلى هذا شرب الدخان نقول إنه يفسد الصيام".