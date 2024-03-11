الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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هل التبغ يفسد الصيام وما الفرق بينه وبين البخور؟ الخثلان يجيب

الشيخ الخثلان
الشيخ الخثلان
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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن التبغ يفسد الصيام في شهر رمضان.اضافة اعلان

التبغ يفسد الصيام

وأضاف الشيخ الخثلان: "التبغ هو دخان مصحوب بمواد، مواد أخرى مركزة مع هذا الدخان، فهي بمجمعها تفسد الصيام.

الفرق بين التبغ والبخور

وواصل الشيخ الخثلان بقوله : "هناك فرق بين التبغ وبين البخور، فالبخور مجرد دخان، ولكن التبغ دخان مصحوب بمواد مركزة موضوعة فيه، ولو كان مجرد دخان لما حصل به الإدمان للمدخنين".
وتابع الشيخ الخثلان: "إذن التبغ يفسد الصيام بسبب مصاحبته لهذه المواد وعلى رأسها مادة النيكوتين، وعلى هذا شرب الدخان نقول إنه يفسد الصيام".

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