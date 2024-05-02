خبير الزلازل الهولندي يحذر من زلزال جديد يضرب هذه المنطقة

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اكتسب خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، شعبية واسعة منذ الزلزال الذي ضرب تركيا في العام الماضي، بعد أن صدقت توقعاته بشأن حدوثه.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت تحذيراته بشأن أنشطة الزلازل والبراكين تحظى باهتمام واسع.

اضطرابات زلزالية قادمة



وفي أحدث تحذيراته، كتب هوجربيتس عبر حسابه في منصة "إكس": "لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية قادمة".وأشار إلى أن المناطق المحتمل وقوع زلازل فيها تقريبية، في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وفقًا لصورة توضيحية أرفقها منشوره من حساب معهد الأبحاث الزلزالية الهولندي "SSGEOS".

تحركات في الكواكب



وكان عالم الزلازل حذر الجمعة الماضي من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين التاليين في تايوان ومحيطها.ولم تمر سوى ساعات حتى ضربت 3 زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا.ويستند هوجربيتس في توقعاته إلى حسابات تتعلق بتأثير حركة الكواكب واصطفافها على الزلازل في الأرض، وهي النظرية التي يصفها العلماء بأنها كاذبة وغير منطقية.

لكنه اكتسب شهرة عالمية بعد صدق توقعاته بشأن زالزالي تركيا والمغرب العام الماضي، قبل أن يتوقف عن النشر لفترة، ومن ثم عاد للإدلاء بالتوقعات المثيرة للجدل والرعب معًا.







