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تأتيها إعانات مالية لأشقائها المعاقين.. كيف تتصرف فيها؟

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان على سؤال بشأن كيفية التعامل مع الإعانات المالية الخاصة بالمعاقين لمن يقوم على أمرهم.

التصرف في إعانة المعاقين:اضافة اعلان

وكان الشيخ الخثلان في استضافة له ببرنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :"لديها إخوة معاقين.. كيف تتصرف فيما يأتي إليهم إعانات مالية؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن القائم على ذلك عليه أن يستبشر بذلك ويفرح ولا يتبرم لما فيه من الأجر الجزيل والثواب العظيم المنوط بمن يسعى ويقوم على أمر الأرملة والمسكين.
كما نبه الشيخ الخثلان أنه يمكنها وضع مدخراتهم أو هذه الإعانات في بعض المصارف والبنوك الإسلامية حتى يمكنها استثمارها لهم من الإصلاح لهم والقيام على الأفضل والأمثل لحالهم.

حكم صلاة المريض إلى غير القبلة:

في سياق آخر أجاب الشيخ الخثلان، على سؤال بشأن صحة صلاة المريض على سريره إلى غير القبلة.
وكان الشيخ الخثلان قد أجاب على سؤال عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس يقول فيه صاحبه :"هل تصح صلاة المريض على السرير في المستشفى إلى غير القبلة؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أنه إذا لم يتمكن من توجيه السرير إلى القبل أو يشق عليه مشقة كبيرة فلا بأس في ذلك.
وأضاف أن القاعدة في ذلك هي قول الله تعالى :" فاتقوا الله ما استطعتم"، والمريض يصلي حسب استطاعته.
كما نوه أن المريض يتي ما يقدر عليه من شروط وأركان الصلاة وواجباتها، أما ملا يقدر عليه أو  يكون فيه مشقة كبيرة، فإنه يسقط عنه.

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