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نهاية مروعة.. تمساح يسحب فتاة أمام أشقائها

تمساح
أرشيفية
أ أ
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لم تكن فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات تتوقع أن تنتهي بها رحلة صيد بهذه النهاية، حيث تعرضت لهجوم من تمساح والذي قام بسحبها أمام أشقائها في إحدى المناطق بإندونيسيا.اضافة اعلان

تمساح يسحب فتاة:


وفي تفاصيل الواقعة المؤلمة، فقد لقيت فتاة في التاسعة من عمرها مصرعها بعد تعرضها لهجوم من تمساح أمام أشقائها أثناء قيامهم بالصيد.

وكانت الفتاة تجدف في النهر عندما انقض عليها التمساح وسحبها إلى الماء.

وعقب قيام التمساح بسحبها، أسرع شقيقاها الأكبر سناً عائدين إلى قريتهما في "ليموامبو" بإندونيسيا طلباً للمساعدة، لكن التمساح كان قد تمكن من سحبها إلى عمق المياه.

وقد عثرت فرق البحث على بقايا الجثة على بعد مئات الأمتار أسفل النهر، وذلك بعد مرور وبعد مرور 6 ساعات على سحبها.

تمساح في فمه بقايا امرأة:

وفي واقعة مشابهة قبل شهور أصيب سكان منطقة لارجو بولاية فلوريدا بحالة من الصدمة إثر مشاهدتهم لتمساح يبلغ طوله حوالي 4 أمتار، وفي فمه بقايا جثة بشرية، في قناة مائية. 

وقال جاماركوس بولارد، أحد سكان المنطقة الذي أخبر السلطات بالحادثة، إنه رأى التمساح والجثة في الماء في شارع 134 بالمنطقة.
وأضاف حينها لشبكة "دبليو إف إل إي"، التابعة لشبكة "إن بي سي" الإخبارية: "رميت حجرًا على التمساح فقط لأرى ما إذا كان تمساحًا بالفعل، سحب جسده كما لو كان متمسكًا بالجزء السفلي من جذع الجثة، وانطلق تحت الماء".
وقال بولارد "المذهول" إنه بدأ تسجيل المشهد على هاتفه الخلوي واتصل بالسلطات.
وذكر مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس في بيان صحفي، أن التمساح قتل، كما تم انتشال بقايا جثة شخص بالغ.

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