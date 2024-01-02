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بعد صراع مرير.. ذكاء مذهل لقط يمكّنه من هزيمة ذئب

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مشهد من الفيديو
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وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لقط تمكن من النجاة من ذئب حاول افتراسه وذلك بعد صراع مرير معه.

قط ينجو من ذئب:اضافة اعلان


وبحسب ما تم تداوله  فقد التقطت كاميرا مراقبة في ولاية تكساس من التقاط هجوم ذئب القيوط على قط برتقالي منزلي.

وفي التفاصيل فقد ظن الذئب أن القط مجرد فريسة سهلة وسيتمكن من افتراسه بسهولة.

وقد أظهر القط البرتقالي قتالا مدهش للغاية ، حيث تظهر الواقعة لأول وهلة أن الحجم والقوة والشراسة كلها لصالح الذئب.

لكن تصرف القط البرتقالي بذكاء وكان يدافع بطريقه الكر عند الهجوم القريب والفر عن محاولة الإحاطة به من قِبل الذئب، حيث تمكن من النجاة بالفعل من ذلك الهجوم القاتل بعد صراع مرير.

قط وذئب وجها لوجه:


كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في وقت سابق، صراعا نادرا بين قط وأحد الذئاب والذي فشل في افتراس القط.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله محاولة مستميتة من القط في النجاة، وذلك بعد إصرار الذئب على افتراسه.

وبالفعل تمكن القط رغم صغر حجمه في الإفلات من الذئب ، وذلك بعد قفزه إلى أعلى عمود بالغرفة وظل متشبثا به بمخالبه، ما أصاب الذئب باليأس منت افتراسه.

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