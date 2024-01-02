بعد صراع مرير.. ذكاء مذهل لقط يمكّنه من هزيمة ذئب

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وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لقط تمكن من النجاة من ذئب حاول افتراسه وذلك بعد صراع مرير معه.





قط ينجو من ذئب: اضافة اعلان



قط وذئب وجها لوجه:







في ولاية تكساس التقطت كاميرا مراقبة لهجوم ذئب القيوط على قط برتقالي منزلي ، ظن الذئب أن القط مجرد فريسة سهلة وسيتمكن من افتراسه بسهولة



لكن ما أظهره القط البرتقالي هنا في هذا القتال كان شيء مدهش للغاية ، الحجم والقوة والشراسة كلها لصالح الذئب… الملك غير المتوج ضد ذئب القيوط ‼️في ولاية تكساس التقطت كاميرا مراقبة لهجوم ذئب القيوط على قط برتقالي منزلي ، ظن الذئب أن القط مجرد فريسة سهلة وسيتمكن من افتراسه بسهولةلكن ما أظهره القط البرتقالي هنا في هذا القتال كان شيء مدهش للغاية ، الحجم والقوة والشراسة كلها لصالح الذئب… pic.twitter.com/qpp9LjKgRl January 1, 2024

وبحسب ما تم تداوله فقد التقطت كاميرا مراقبة في ولاية تكساس من التقاط هجوم ذئب القيوط على قط برتقالي منزلي.وفي التفاصيل فقد ظن الذئب أن القط مجرد فريسة سهلة وسيتمكن من افتراسه بسهولة.وقد أظهر القط البرتقالي قتالا مدهش للغاية ، حيث تظهر الواقعة لأول وهلة أن الحجم والقوة والشراسة كلها لصالح الذئب.لكن تصرف القط البرتقالي بذكاء وكان يدافع بطريقه الكر عند الهجوم القريب والفر عن محاولة الإحاطة به من قِبل الذئب، حيث تمكن من النجاة بالفعل من ذلك الهجوم القاتل بعد صراع مرير.كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في وقت سابق، صراعا نادرا بين قط وأحد الذئاب والذي فشل في افتراس القط.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله محاولة مستميتة من القط في النجاة، وذلك بعد إصرار الذئب على افتراسه.وبالفعل تمكن القط رغم صغر حجمه في الإفلات من الذئب ، وذلك بعد قفزه إلى أعلى عمود بالغرفة وظل متشبثا به بمخالبه، ما أصاب الذئب باليأس منت افتراسه.