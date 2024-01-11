صارع حتى اللحظة الأخيرة.. نهاية تفوق الوصف لحمار وحشي وقع في مصيدة تماسيح

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مواجهة شرسة بين حمار وحشي وعدد من التماسيح، حيث دخل معهم في معركة بقاء داخل مستنقع.





حمار وحشي وعدد من التماسيح: اضافة اعلان



أفعى وتمساح:



ويظهر مقطع الفيديو الحمار الوحشي وقد وقع في مصيدة بها عدد من التماسيح داخل مستنقع مائي.وبحسب الفيديو المتداول فقد أحاطت التماسيح بالحمار الوحشي، حيث يظهر المشهد أنه لا محالة من سقوطه بين فك التماسيح، التي تمكنت منه.العجيب أن الحمار الوحشي لم يستسلم وظل يقاتل حتى تمكن من التخلص من فك التماسيح وخرج للشاطيء منهكا.أيضا وثق مقطع فيديو في وقت سابق تم تداوله على منصة "إكس" هجوم بين أفعى الأناكوندا العملاقة وأحد التماسيح داخل مستنقع مياه.ويظهر مقطع الفيديو اقتراب الأفعى الضخمة من التمساح الذي تفاجأ بقدومه نحوها، وظل ثابتا بدون مقاومة لعدة لحظات.فيما كشف مقطع فيديو آخر أن التمساح خرج على شاطيء المستنقع محاولا الهجوم على الأفعى، لكنه آثر السلامة، وتركها بسبب خوفه من ضخامتها على ما يبدو.