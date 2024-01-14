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غير متوقع.. أسد يدفن نفسه بعد هزيمته (فيديو)

أسد
أسد يدفن نفسه في الرمال
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غير متوقع لأسد عجوز يدفن نفسه في الرمال بعد هزيمته في إحدى المعارك.

أسد يدفن نفسه في الرمالاضافة اعلان


ووثق المقطع، الذي نشره حساب "مملكة الحيوان"، في منصة إكس الأسد وهو يحفر في الأرض حتى صنع لنفسه حفرة أشبه بالقبر، ثم ألقى بنفسه فيها ثم حاول أن يغطي نفسه في التراب في مشهد مؤثر.
ووفقا للمقطع المتداول"، فإن الأسد العجوز اسمه اسكار وكان من أقوى  الأسود في مملكته، وهزم قرابة 140 أسدا، ولكن مع كبر سنه وضعف قوته تعرض للهزيمة مؤخراً مما دفعه لهذا السلوك بدفن نفسه في الرمال.


وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا نادر الحدوث بين أسد وقطيع من الجاموس قاموا بمهاجمته.

أسد وقطيع من الجاموس:

ويظهر مقطع الفيديو المتداول قطيع الجاموس وقد التفّ حول الأسد وطرحوه أرضا.

أيضا أظهر الفيديو استسلام الأسد للقطيع، حيث تقاذفوه فيما بينهم ككرة في الهواء.

كما يظهر جرأة قطيع الجاموس حيث سحبوا الأسد من بين الأشجار ونطحوه بقرونهم، فيما لم يجرؤ باقي الأسود على إنقاذ الأسد الذي تحول من صياد إلى ضحية.

إنقاذ فصيل جاموس من فهد:


كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهد مذهلا لأم من قطيع جاموس دخلت في صراع مع فهد حتى تمكنت من إنقاذ فصيلها الصغير.

ويظهر مقطع الفيديو مفاجأة الفهد الصياد للأم وصغيرها، حيث كانت تسوقه أمامها، لتتفاجأ بانقضاض الفهد عليه.

وبالرغم من من تمكن الفهد من صيد الفصيل، إلا أن الأم لم تستسلم، وقام بقذفه بقرونها على الأرض وسارت خلفه لتحاصره بين قرونها وجذوع الأشجار.

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