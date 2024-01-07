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فيديو متداول.. مشهد مؤثر لوفاة إمام مسجد وهو ساجد

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جانب من الفيديو
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وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس" مشهدا مؤثرا لإمام مسجد لفظ أنفاسه الأخيرة وهو ساجد.

وفاة إمام مسجد وهو ساجد:اضافة اعلان

وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو المتداول فقد ظهر إمام مسجد في إندونيسيا وهو يؤمّ المصلين، وحينما هوي إلى السجود لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث تقدم أحد المصلين وأتم الصلاة، ليتبين وفاة الإمام بعدها.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع مقطع الفيديو داعين له بالرحمة والمغفرة، حيث رزقه الله بحسن الخاتمة.

وفاة خطيب مسجد أثناء خطبة الجمعة:


وفي وقت سابق تداول نشطاء مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة، وذكروا أن الواقعة حدثت بأحد المساجد في إندونيسيا، وأن الخطيب قد توفى.

وأظهر الفيديو الخطيب واقفاً على المنبر يلقي خطبة الجمعة قبل أن يسقط بشكل مفاجئ.
 وقد سارع نحوه عدد من المصلين في الصفوف الأمامية لحمله والاطمئنان على صحته، قبل أن يتطوع شخص آخر لإكمال خطبة الجمعة، فيما حمل الإمام إلى خارج المسجد.

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