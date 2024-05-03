الجمعة، 24 شوال 1445 ، 03 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطيب المسجد الحرام: اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وأنزل عذابك على من عاداهم (فيديو)

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
الشيخ فيصل غزاوي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ابتهل خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي إلى الله تعالى بأن ينصر الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان صهيوني متواصل على قطاع غزة منذ 7 أشهر. اضافة اعلان
ودعا في خطبة الجمعة اليوم: اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وأرح موتاهم، وتقبل في الشهداء قتلاهم...
 اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم تول أمرهم، وفرج همهم، واكشف كربهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، واربط على قلوبهم...
اللهم انصرهم فأنت نصيرهم، واجعل دائرة السوء على من بغى عليهم وعاداهم، وأنزل بأسك ورجزك وعذابك على من تسلط عليهم وأذاهم يا سميع الدعاء.



اقرأ أيضا

تأتيها إعانات مالية لأشقائها المعاقين.. كيف تتصرف فيها؟

خبير الزلازل الهولندي يحذر من زلزال جديد يضرب هذه المنطقة

دراسة تحدد عدد ساعات المذاكرة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية

شاهد.. أكبر طائر في العالم تبحث عن شريك في عمر 72 عامًا

بالفيديو.. "الخثلان" يكشف عن أفضل طريقة شرعية للتمويل

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook