خطيب المسجد الحرام: اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وأنزل عذابك على من عاداهم (فيديو)

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ابتهل خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي إلى الله تعالى بأن ينصر الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان صهيوني متواصل على قطاع غزة منذ 7 أشهر.

ودعا في خطبة الجمعة اليوم: اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وأرح موتاهم، وتقبل في الشهداء قتلاهم...

اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم تول أمرهم، وفرج همهم، واكشف كربهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، واربط على قلوبهم...

اللهم انصرهم فأنت نصيرهم، واجعل دائرة السوء على من بغى عليهم وعاداهم، وأنزل بأسك ورجزك وعذابك على من تسلط عليهم وأذاهم يا سميع الدعاء.

